АТОР рассказала о заправке российских самолетов на Кубе

Заправка российских самолетов на Кубе проходит без затруднений, топливо во всех ключевых аэропортах есть, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР). | 07.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Заправка российских самолетов на Кубе проходит без затруднений, топливо во всех ключевых аэропортах есть, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР). Министр внутренней торговли Кубы Оскар Фрага-Перес ранее заявил, что страна запускает комплекс антикризисных мер для сохранения запасов топлива и обеспечения работы жизненно важных отраслей экономики на фоне действий США, направленных на блокирование поставок энергоносителей. "Российские авиакомпании не испытывают проблем с заправкой на Кубе. По данным PEGAS Touristik, топливо доступно во всех ключевых аэропортах — Варадеро, Кайо-Коко и Ольгине", - отметили в АТОР.
