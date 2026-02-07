Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТОР рассказала о заправке российских самолетов на Кубе - 07.02.2026
АТОР рассказала о заправке российских самолетов на Кубе
АТОР рассказала о заправке российских самолетов на Кубе - 07.02.2026, ПРАЙМ
АТОР рассказала о заправке российских самолетов на Кубе
Заправка российских самолетов на Кубе проходит без затруднений, топливо во всех ключевых аэропортах есть, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР). | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T18:58+0300
2026-02-07T18:58+0300
МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Заправка российских самолетов на Кубе проходит без затруднений, топливо во всех ключевых аэропортах есть, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР). Министр внутренней торговли Кубы Оскар Фрага-Перес ранее заявил, что страна запускает комплекс антикризисных мер для сохранения запасов топлива и обеспечения работы жизненно важных отраслей экономики на фоне действий США, направленных на блокирование поставок энергоносителей. "Российские авиакомпании не испытывают проблем с заправкой на Кубе. По данным PEGAS Touristik, топливо доступно во всех ключевых аэропортах — Варадеро, Кайо-Коко и Ольгине", - отметили в АТОР.
18:58 07.02.2026
 
АТОР рассказала о заправке российских самолетов на Кубе

АТОР: заправка российских самолетов на Кубе проходит без затруднений, топливо доступно

Самолет Airbus-320
Самолет Airbus-320. Архивное фото
Самолет Airbus-320. Архивное фото
© РИА Новости . Марина Лысцева
МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Заправка российских самолетов на Кубе проходит без затруднений, топливо во всех ключевых аэропортах есть, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
Министр внутренней торговли Кубы Оскар Фрага-Перес ранее заявил, что страна запускает комплекс антикризисных мер для сохранения запасов топлива и обеспечения работы жизненно важных отраслей экономики на фоне действий США, направленных на блокирование поставок энергоносителей.
"Российские авиакомпании не испытывают проблем с заправкой на Кубе. По данным PEGAS Touristik, топливо доступно во всех ключевых аэропортах — Варадеро, Кайо-Коко и Ольгине", - отметили в АТОР.
