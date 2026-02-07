Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал тревожное заявление об энергосистеме Украины - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260207/zelenskiy-867281461.html
Зеленский сделал тревожное заявление об энергосистеме Украины
Зеленский сделал тревожное заявление об энергосистеме Украины - 07.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал тревожное заявление об энергосистеме Украины
Из-за серии взрывов украинская энергетическая инфраструктура получила серьезный урон, что сказалось на снабжении по всей территории страны, заявил Владимир... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T23:29+0300
2026-02-07T23:29+0300
в мире
владимир зеленский
украина
киев
виталий кличко
telegram
укрэнерго
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1f/867083994_0:249:960:789_1920x0_80_0_0_9ca170d800679c10d3667f1bef3a96b0.jpg
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Из-за серии взрывов украинская энергетическая инфраструктура получила серьезный урон, что сказалось на снабжении по всей территории страны, заявил Владимир Зеленский в Telegram."Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: значительные отключения", — написал он.Компания "Укрэнерго" ранее сообщила о выходе из строя ключевых подстанций, обеспечивавших передачу электроэнергии от АЭС, из-за чего была остановлена генерация.Энергетический кризис на УкраинеМассовые многочасовые отключения электроэнергии на Украине начались в октябре прошлого года. В середине января в стране ввели режим ЧС.Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из города.
https://1prime.ru/20260207/zelenskiy-867280907.html
https://1prime.ru/20260207/klichko-867281045.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1f/867083994_0:147:960:867_1920x0_80_0_0_48f2625c56980e4eea69fe969b1d6208.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, владимир зеленский, украина, киев, виталий кличко, telegram, укрэнерго
В мире, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Киев, Виталий Кличко, Telegram, Укрэнерго
23:29 07.02.2026
 
Зеленский сделал тревожное заявление об энергосистеме Украины

Зеленский признал масштабные повреждения в энергетике страны

© Фото : соцсетиОбстановка в метро Киева на фоне отключения электричества
Обстановка в метро Киева на фоне отключения электричества - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Обстановка в метро Киева на фоне отключения электричества. Архивное фото
© Фото : соцсети
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Из-за серии взрывов украинская энергетическая инфраструктура получила серьезный урон, что сказалось на снабжении по всей территории страны, заявил Владимир Зеленский в Telegram.
"Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: значительные отключения", — написал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Зеленский сделал истеричное заявление из-за ситуации на Украине
Вчера, 23:23
Компания "Укрэнерго" ранее сообщила о выходе из строя ключевых подстанций, обеспечивавших передачу электроэнергии от АЭС, из-за чего была остановлена генерация.

Энергетический кризис на Украине

Массовые многочасовые отключения электроэнергии на Украине начались в октябре прошлого года. В середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из города.
Мэр Киева Виталий Кличко - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
В Германии встревожены признаниями брата Кличко об Украине
Вчера, 23:25
 
В миреВладимир ЗеленскийУКРАИНАКиевВиталий КличкоTelegramУкрэнерго
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала