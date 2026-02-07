https://1prime.ru/20260207/zelenskiy-867281461.html
Зеленский сделал тревожное заявление об энергосистеме Украины
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Из-за серии взрывов украинская энергетическая инфраструктура получила серьезный урон, что сказалось на снабжении по всей территории страны, заявил Владимир Зеленский в Telegram."Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: значительные отключения", — написал он.Компания "Укрэнерго" ранее сообщила о выходе из строя ключевых подстанций, обеспечивавших передачу электроэнергии от АЭС, из-за чего была остановлена генерация.Энергетический кризис на УкраинеМассовые многочасовые отключения электроэнергии на Украине начались в октябре прошлого года. В середине января в стране ввели режим ЧС.Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из города.
