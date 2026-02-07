https://1prime.ru/20260207/zoloto-867147692.html

Под долларом зашатался пьедестал: что задумал Китай

Под долларом зашатался пьедестал: что задумал Китай - 07.02.2026, ПРАЙМ

Под долларом зашатался пьедестал: что задумал Китай

С 2022 года тема репатриации золотых резервов из США периодически становятся объектом внимания не только профильных специалистов, но и широкой общественности... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T05:05+0300

2026-02-07T05:05+0300

2026-02-07T05:05+0300

мнения аналитиков

мировая экономика

сша

китай

дональд трамп

ес

бундесбанк

золото

доллар сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867147692.jpg?1770429904

МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. С 2022 года тема репатриации золотых резервов из США периодически становятся объектом внимания не только профильных специалистов, но и широкой общественности. Триггером стало замораживание суверенных российских активов частично в ЕС, частично в США, что ударило по доверию к англосаксонской части глобального финансового рынка.Всплеск интереса к теме в последнее время связан с тем, что Германия и Италия, являющиеся обладателями второго и третьего по величине объемов запасов золота в мире (3352 и 2452 тонны соответственно), действительно проявляют инициативу по возврату своего металла физически под контроль на собственную территорию. Германия уже частично репатриировала золото, с 2013 по 2017 год вернув 674 тонны из Нью-Йорка и Парижа, но около 1236 тонн (37% резервов) остаются в Федеральном резерве США.Их возможное возвращение связано с геополитическими рисками, особенно после возвращения Дональда Трампа к власти в 2025 году и роста напряженности вокруг Гренландии, когда США угрожали тарифами Европе.Европейские экономисты, например, Эмануэль Мёнх, экс-глава исследований Бундесбанка, призывают к полной репатриации для достижения "стратегической независимости", ссылаясь на непредсказуемость и резкость Трампа. При этом иные эксперты, например, президент Института экономических исследований и один из самых видных экономистов страны Клеменс Фюс, предостерегают от подобных решений, указывая на то, что они могут привести к непредвиденным последствиям, к осложнению в отношениях с США и "только подольют масла в огонь нынешней ситуации". Мнение экономистов приводит издание Guardian.Италия также находится в зоне риска. Миланские политики требуют вернуть около 43% резервов (примерно 1050 тонн) из Нью-Йорка, где хранится треть итальянского золота. В 2025 году премьер Мелони отказалась от полной репатриации, но дебаты усилились из-за европейских опасений по поводу американских санкций и тарифов. Общий объем золота Германии и Италии в США оценивается приблизительно в 245 миллиардов долларов в текущих ценах.Незападные страны также проявляли и продолжают проявлять активность. Венесуэла под руководством Чавеса вернула 160 тонн в 2011 году для поддержки экономики. Россия репатриировала почти все золото после 2014 года, нарастив резервы до 2300 тонн. Индия в 2024 году вернула 100 тонн из Лондона; Турция, Польша, Венгрия и Румыния тоже забрали запасы из США и Британии.Все перечисленное является медленной, но верной реакцией на санкции - после заморозки 300 миллиардов долларов российских активов в 2022 году страны видят в золоте "нейтральный" актив, не подверженный конфискации.В этой ситуации Китай, оценивая тенденцию, предлагает альтернативу. На основе Шанхайской золотой биржи (SGE) в Шэньчжэне предлагается хранить иностранные резервы. Камбоджа уже согласилась разместить таким образом часть своего золота, другие страны Азии и Африки пока только интересуются. Все это часть стратегии дедолларизации, в рамках которой Пекин наращивает свои резервы (на сегодняшний день свыше 2200 тонн) и продвигает юань как резервную валюту, предлагая хранение для "дружественных" стран.С 2024 года Народный банк Китая покупал золото 13 месяцев подряд, доведя совокупные запасы до 74 миллионов унций.Для BRICSи незападных стран создана реальная альтернатива, однако, полностью перетянуть "мировое золото" маловероятно, поскольку традиционные хабы – Нью-Йорк и Лондон – держат более 8000 тонн драгоценного металла других стран. Китай может привлечь 10-20% этого объема, особенно от азиатских стран вроде Ирана, Саудовской Аравии или Египта, интегрирующихся в BRICS.Отдадут ли Штаты золото? Обязаны. Но в случае санкций или конфликта интересов возможны иные исходы, как, например, с Россией. Для ЕС теоретически риски ниже, но сложна логистика, а также вопрос в предсказуемости самого Трампа.Последствия же для экономики серьезны. Репатриация сигнализирует о потере доверия к доллару, ускоряя дедолларизацию. За последние 25 лет доля доллара уже сократилась с 65 до 40% в мировых резервах, по данным Bloomberg. Страны на этом фоне могут начать более активно продавать государственные долговые ценные бумаги США ($800 млрд потенциально). Цена золота от подобных решений будет значительно колебаться, что мы уже и наблюдаем, усиливая долларовую инфляцию. В мировом же масштабе происходит усиление роли Китая в финансах, растет волатильность рынков, происходит сдвиг к двухполюсному миру, перераспределяется влияние от Вашингтона к Пекину.Автор - Михаил Гордиенко, д.э.н., профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова

https://1prime.ru/20260203/ekonomika-867129961.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Михаил Гордиенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850605629_0:336:2013:2349_100x100_80_0_0_8fe1b30d7c0edfbe457b4edc1106dd47.jpg

Михаил Гордиенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850605629_0:336:2013:2349_100x100_80_0_0_8fe1b30d7c0edfbe457b4edc1106dd47.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Гордиенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850605629_0:336:2013:2349_100x100_80_0_0_8fe1b30d7c0edfbe457b4edc1106dd47.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, ес, бундесбанк, золото, доллар сша