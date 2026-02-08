https://1prime.ru/20260208/arakhis-867291919.html

Россия в январе сократила закупки арахиса из Бразилии на треть

Россия в январе сократила закупки арахиса из Бразилии на треть - 08.02.2026, ПРАЙМ

Россия в январе сократила закупки арахиса из Бразилии на треть

Россия в январе сократила импорт бразильского арахиса более чем на треть в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. | 08.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-08T16:39+0300

2026-02-08T16:39+0300

2026-02-08T16:39+0300

экономика

россия

бразилия

юар

нидерланды

https://cdnn.1prime.ru/img/75797/08/757970854_0:244:2694:1759_1920x0_80_0_0_4a01a42427fcceb9d1ea56178b9eaa78.jpg

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Россия в январе сократила импорт бразильского арахиса более чем на треть в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в прошедшем месяце российские компании закупили арахиса из Бразилии на 7 миллионов долларов против 10,8 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма импорта сократилась на 35% в годовом выражении. По итогам января Россия стала крупнейшим покупателем бразильского арахиса. Вслед за ней расположилась ЮАР (3,4 миллиона долларов) и Нидерланды (3,1 миллиона долларов). Четвертым стал Алжир (2,7 миллиона долларов), замкнула пятерку Колумбия (2 миллиона долларов).

https://1prime.ru/20260207/fitso-867273123.html

бразилия

юар

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бразилия, юар, нидерланды