https://1prime.ru/20260208/arakhis-867291919.html
Россия в январе сократила закупки арахиса из Бразилии на треть
Россия в январе сократила закупки арахиса из Бразилии на треть - 08.02.2026, ПРАЙМ
Россия в январе сократила закупки арахиса из Бразилии на треть
Россия в январе сократила импорт бразильского арахиса более чем на треть в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T16:39+0300
2026-02-08T16:39+0300
2026-02-08T16:39+0300
экономика
россия
бразилия
юар
нидерланды
https://cdnn.1prime.ru/img/75797/08/757970854_0:244:2694:1759_1920x0_80_0_0_4a01a42427fcceb9d1ea56178b9eaa78.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Россия в январе сократила импорт бразильского арахиса более чем на треть в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в прошедшем месяце российские компании закупили арахиса из Бразилии на 7 миллионов долларов против 10,8 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма импорта сократилась на 35% в годовом выражении. По итогам января Россия стала крупнейшим покупателем бразильского арахиса. Вслед за ней расположилась ЮАР (3,4 миллиона долларов) и Нидерланды (3,1 миллиона долларов). Четвертым стал Алжир (2,7 миллиона долларов), замкнула пятерку Колумбия (2 миллиона долларов).
https://1prime.ru/20260207/fitso-867273123.html
бразилия
юар
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75797/08/757970854_0:0:2392:1794_1920x0_80_0_0_432e208c870a1307775fd2ebc80abaa2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, юар, нидерланды
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, ЮАР, НИДЕРЛАНДЫ
Россия в январе сократила закупки арахиса из Бразилии на треть
РИА Новости: Россия в январе сократила закупки арахиса из Бразилии на треть