Россия в январе сократила закупки арахиса из Бразилии на треть - 08.02.2026
Россия в январе сократила закупки арахиса из Бразилии на треть
Россия в январе сократила закупки арахиса из Бразилии на треть - 08.02.2026, ПРАЙМ
Россия в январе сократила закупки арахиса из Бразилии на треть
Россия в январе сократила импорт бразильского арахиса более чем на треть в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T16:39+0300
2026-02-08T16:39+0300
экономика
россия
бразилия
юар
нидерланды
https://cdnn.1prime.ru/img/75797/08/757970854_0:244:2694:1759_1920x0_80_0_0_4a01a42427fcceb9d1ea56178b9eaa78.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Россия в январе сократила импорт бразильского арахиса более чем на треть в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в прошедшем месяце российские компании закупили арахиса из Бразилии на 7 миллионов долларов против 10,8 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма импорта сократилась на 35% в годовом выражении. По итогам января Россия стала крупнейшим покупателем бразильского арахиса. Вслед за ней расположилась ЮАР (3,4 миллиона долларов) и Нидерланды (3,1 миллиона долларов). Четвертым стал Алжир (2,7 миллиона долларов), замкнула пятерку Колумбия (2 миллиона долларов).
бразилия
юар
нидерланды
россия, бразилия, юар, нидерланды
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, ЮАР, НИДЕРЛАНДЫ
16:39 08.02.2026
 
Россия в январе сократила закупки арахиса из Бразилии на треть

РИА Новости: Россия в январе сократила закупки арахиса из Бразилии на треть

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАрахис
Арахис - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Арахис. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Россия в январе сократила импорт бразильского арахиса более чем на треть в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, в прошедшем месяце российские компании закупили арахиса из Бразилии на 7 миллионов долларов против 10,8 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма импорта сократилась на 35% в годовом выражении.
По итогам января Россия стала крупнейшим покупателем бразильского арахиса. Вслед за ней расположилась ЮАР (3,4 миллиона долларов) и Нидерланды (3,1 миллиона долларов). Четвертым стал Алжир (2,7 миллиона долларов), замкнула пятерку Колумбия (2 миллиона долларов).
Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала