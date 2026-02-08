День российской науки, отмечаемый в воскресенье

https://1prime.ru/20260208/den-867282270.html

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. День российской науки отмечается в воскресенье. Ниже приводится справочная информация. 8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук". Российская академия наук (РАН) была создана по распоряжению императора Петра I указом правительствующего Сената от 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года. Воссоздана указом президента РФ от 21 ноября 1991 года как высшее научное учреждение России. В СССР День советской науки отмечался в третье воскресенье апреля. Дата была выбрана исходя из того, что в период между 18 и 25 апреля 1918 года глава советского государства Владимир Ленин составил "Набросок плана научно-технических работ". Великие ученые, исследователи, просветители, составляющие славу и гордость России, оказали огромное влияние на всю историю человечества. Михаил Ломоносов и Иван Павлов, Дмитрий Менделеев и Константин Циолковский, Петр Капица и Лев Ландау, Игорь Курчатов и Сергей Королев, Андрей Сахаров и Жорес Алферов – эти имена знает весь мир. Благодаря русской научной мысли сформулирован закон массы вещества, открыта периодическая система химических элементов, первый искусственный спутник выведен на околоземную орбиту, совершен первый полет человека в космос, введена в эксплуатацию первая атомная станция, построен ядерный щит страны. Постсоветскую эпоху принято считать временем глубокого кризиса в отечественной науке, однако и в 1990-е годы, и позже российским ученым удавалось получать научные результаты мирового уровня. Именно в тот период они вырвались вперед в гонке за сверхтяжелыми элементами таблицы Менделеева. С 2000 по 2010 год физики из лаборатории имени Флерова в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне впервые синтезировали шесть самых тяжелых элементов с атомными номерами со 113 по 118. Физики из российского ядерного центра в Сарове под руководством Александра Павловского в начале 1990-х годов разработали метод получения рекордно мощных магнитных полей. В эти годы в России была создана технология, которая позволяет получить самое мощное световое излучение на Земле. Российским ученым принадлежит, возможно, последнее крупное географическое открытие на Земле – обнаружение подледного озера Восток в Антарктиде. Работа сибирских археологов под руководством академика Анатолия Деревянко позволила обнаружить новый, третий по счету вид человеческих существ. Генетические исследования в последние годы позволили ученым узнать много нового о расселении и путях миграции людей на Земле. Российский математик Григорий Перельман в 2002 году доказал гипотезу Пуанкаре – одну из семи "задач тысячелетия" из списка Математического института Клэя. Это лишь малая часть открытий, сделанных в постсоветской науке. Наука – это главная движущая сила прогресса, важнейший ресурс развития национальной экономики, медицины, образования, всей социальной сферы. От достижений ученых напрямую зависят не только экономический рост и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни миллионов людей, поэтому правительство России уделяет приоритетное внимание поддержке науки и высшей школы, развитию конкурентоспособного сектора научных разработок, созданию комфортных условий для молодых исследователей. В 2013 году были начаты преобразования в системе Российской академии наук, предприняты меры по укреплению исследовательской инфраструктуры, по созданию для ученых, научных коллективов современных, конкурентных условий для работы. Объединены интеллектуальные, кадровые, материальные ресурсы ведущих академий – Российской академии наук, медицинской и сельскохозяйственных наук. В 2018 году был принят закон, который внес изменения в федеральный закон "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым были уточнены цели деятельности РАН, ее основные задачи, функции и полномочия. Сегодня развитие науки формируется при содействии государства. В частности, были приняты такие программные документы, как Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (2024), госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (2019-2030). Национальный проект "Наука", действовавший с 2018 года, трансформировался в национальный проект "Наука и университеты", сохранив свою ключевую направленность на развитие научно-образовательной инфраструктуры, поддержку научных исследований и развитие высшего образования. С 2025 года большая часть мер перешла в национальный проект "Молодежь и дети". Также реализуются программа "Мегагранты", целью которой является создание в российских вузах и научных организациях исследовательских лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых, федеральный проект "Передовые инженерные школы", обеспечивающий высокопроизводительные экспортно-ориентированные секторы экономики высококвалифицированными кадрами, госпрограмма "Приоритет-2030", нацеленная на повышение научно-образовательного потенциала университетов и научных организаций, а также обеспечение участия образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. В последние 20 лет реализация системной политики в области науки и технологий остановила негативные процессы, отток молодых кадров. Благодаря российским ученым созданы эффективные вакцины, новые лекарственные препараты, цифровые, генетические и нанотехнологии, сверхмощный лазер, нейтронный реактор, нейтринный телескоп и многое другое. Большая работа также ведется в рамках Десятилетия науки и технологий (2022-2031), объявленного президентом России в 2022 году. Для реализации намеченных планов разработан комплекс мер по строительству современной лабораторной и инфраструктурной базы, популяризации научной и инновационной деятельности. В последние годы удалось серьезно нарастить потенциал российской фундаментальной науки, по ряду направлений она вышла на передовые позиции. В ноябре 2020 года в Дубне был запущен в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов – бустер. В феврале 2021 года на территории Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова, входящего в состав НИЦ "Курчатовский институт", ввели в строй самый мощный в мире исследовательский ядерный реактор ПИК, генерирующий поток нейтронов. В основном комплексе Курчатовского института в мае того же года запустили токамак Т-15МД (установка для создания магнитного поля с целью проведения внутри него термоядерной реакции) – первую за 20 лет термоядерную установку, построенную в России. Кроме того, в 2021 году на Байкале запустили глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GV, предназначенный для исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников; вывели на околоземную орбиту многофункциональный лабораторный модуль "Наука", вошедший в состав Международной космической станции; многое сделали в квантовых технологиях; создали уникальный биосовместимый и биоразлагаемый материал на основе волокон полимера для хирургии и имплантологии. В 2021 году было спущено на воду первое в России научно-исследовательского судна "Пионер-М" с технологией безэкипажного судовождения. В 2022 году ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета разработали систему защиты от кибератак, в основе которой лежит своего рода "иммунизация" современной информационной инфраструктуры. Исследователи из Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени Вернадского РАН совместно с Научно-исследовательским институтом ядерной физики (НИИЯФ) МГУ имени Ломоносова первыми в мире разработали метод быстрого получения медицинского радиоактивного изотопа лютеция-177, благодаря которому противораковые препараты на его основе станут доступнее. Специалисты Института конструкторско-технологической информатики РАН создали робота-хирурга для проведения операций в брюшной полости. Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и Университета науки и технологий МИСиС впервые в России создали так называемый четырехкубитный квантовый вычислитель и продемонстрировали на нем точность двухкубитных операций более 97% (кубит – наименьшая единица информации в квантовых устройствах). В 2023 году 51 российский вуз представил 302 наиболее значимых научных достижения. В их числе – разработка системы поддержки принятия врачебных решений Телесфор, которая помогает в диагностике и прогнозировании развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, разработка комбинированной стерилизации костных имплантов, создание программно-аппаратного комплекса на базе искусственного интеллекта для создания среды безопасности и благополучия человека, обнаружение молекулярной мишени противоопухолевой терапии нового поколения – белка CDK1 и пр. Работы российских ученых востребованы в разных областях экономики, в оборонно-промышленном комплексе. Разработки ученых в медицине позволяют лечить редкие заболевания, проводить высокотехнологичные операции, создавать уникальные лекарства и вакцины. Первыми в мире были зарегистрированы созданные в России вакцины от Эболы (2018), по профилактике COVID-19 (2020). В 2024 году Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат против развития болезни Бехтерева. Разрабатывается несколько препаратов от рака. Один из них, разработанный в Димитровграде, уже прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию. В настоящее время средство уже появилось в больницах – ввод препарата, как заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве, открывает перспективы для более эффективной терапии и обеспечивает технологический суверенитет. В разных странах действует больше сотни кольцевых ускорителей, относящихся к классу синхротронов. Самый известный – Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе в Швейцарии. Чтобы преодолеть технологическое отставание, в Новосибирской области в наукограде Кольцово построен синхротрон СКИФ – научная установка класса "мегасайенс" поколения 4+ Сибирский кольцевой источник фотонов. В конце 2025 года впервые запустили пучок электронов с проектной энергией в три миллиарда электронвольт в большое накопительное кольцо. Запуск СКИФа в промышленную эксплуатацию ожидается в начале 2026 года. В середине 2025 года в Физическом институте имени Лебедева РАН (ФИАН) успешно завершены тестовые испытания первого в России 50-кубитного квантового компьютера. Компьютер создан в рамках дорожной карты "Квантовые вычисления" под эгидой госкорпорации "Росатом". Она стартовала в 2020 году. Несмотря на то, что разработчики начинали практически с нуля, по итогам проекта они догнали лидеров отрасли, создав систему, которая по своим характеристикам не уступает аналогам, а по ряду параметров превосходит их. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, Россия входит в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок. Отечественные ученые активно помогают в достижении технологического лидерства – национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным. Правительство страны стремится обеспечить науку всем необходимым - к 2030 году расходы на научные исследования должны увеличить до 2% ВВП. В 2008 году была учреждена премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых. Она присуждается за результаты научных исследований, вносящих значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет пять миллионов рублей. Премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год удостоены Александр Аникин, заместитель директора отделения – начальник научно-исследовательского отдела АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара", и Павел Мосеев, директор по развитию производства ООО "Фарматом", за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов; Дмитрий Бутыльский, ведущий научный сотрудник, доцент Кубанского государственного университета, за разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов; Виктория Ведюшкина, профессор механико-математического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Владислав Кибкало, доцент механико-математического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Глеб Белозеров, ассистент механико-математического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем; Артем Исаев, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий, за исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета. По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Дениса Секиринского, в России сегодня одна из самых молодых наук в мире. "Почти каждый второй исследователь в нашей стране моложе 40 лет", – отметил он. Более 13 лет ключевым инструментом привлечения ведущих ученых в российскую науку является программа мегагрантов. За годы реализации программы создано 345 лабораторий, зарегистрировано около 1,5 тысяч объектов интеллектуальной собственности, а количество статей, входящих в Q1, достигло 2,8 тысячи. В 2024 году запущен конкурс по обновленным правилам. Размер мегагрантов увеличен до 500 миллионов рублей для российских ученых и до 250 миллионов рублей для иностранных исследователей. Для эффективного решения стратегических задач важен вклад каждого из 340 тысяч ученых России, из них более 100 тысяч – это молодежь. В России действуют 15 научно-образовательных центров мирового уровня, в их работу вовлечены 36 субъектов, 157 вузов, 142 научные организации и 383 индустриальных партнера. Сегодня российские ученые продолжают славные традиции своих предшественников – развивают перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, готовят молодые кадры.

