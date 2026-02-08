https://1prime.ru/20260208/kiev-867298669.html
"Не выполнено ничего". В Раде забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Не выполнено ничего". В Раде забили тревогу из-за ЧП на Украине
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Городские власти Киева не создали систему резервного энергоснабжения для ключевых объектов, заявил депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новости.LIVE"."Не выполнено практически ничего по заданию аварийного питания критической инфраструктуры", — заявил он.По его словам, проблема затрагивает работу метро, станций подкачки воды и других жизненно важных систем."Хочу еще развеять миф. Не знаю, кто тянул их за язык и зачем они говорили про запуск дополнительных 100 мегаватт когенерационной мощности до конца нового года. Не запустят и не запустили", — обрушился с критикой он.Кучеренко выразил мнение, что такие планы могут быть реализованы лишь весной либо летом.Энергетический кризис на УкраинеВ прошлую субботу большинство украинских регионов столкнулось с экстренным отключением света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
