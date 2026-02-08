Товарооборот России и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году

https://1prime.ru/20260208/kolumbiya-867292336.html

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил в интервью РИА Новости, что объем российско-колумбийской торговли в 2025 году, по предварительным оценкам, вырос на 24%. "Отметили позитивную динамику торгово-экономических связей между Россией и Колумбией в 2025 году. Общий прирост, по предварительным оценочным данным, может составлять порядка 24%", - заявил он. По словам дипломата, номенклатура товаров практически не изменилась. Россия преимущественно поставляет в Колумбию удобрения, металлы и изделия из них, а также машины, оборудование и транспортные средства. "Заметно выросла в структуре нашего экспорта доля фармацевтических препаратов", - отметил посол. Тавдумадзе сообщил, что Колумбия поставляет в Россию преимущественно продукцию агропромышленного комплекса. Также он упомянул, что несколько российских компаний открыли представительства в Колумбии. Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что в 2024 году объем российско-колумбийской торговли составил порядка 450 миллионов долларов.

