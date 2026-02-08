Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот России и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году - 08.02.2026
Товарооборот России и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году
Товарооборот России и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году - 08.02.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году
Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил в интервью РИА Новости, что объем российско-колумбийской торговли в 2025 году, по предварительным оценкам,... | 08.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил в интервью РИА Новости, что объем российско-колумбийской торговли в 2025 году, по предварительным оценкам, вырос на 24%. "Отметили позитивную динамику торгово-экономических связей между Россией и Колумбией в 2025 году. Общий прирост, по предварительным оценочным данным, может составлять порядка 24%", - заявил он. По словам дипломата, номенклатура товаров практически не изменилась. Россия преимущественно поставляет в Колумбию удобрения, металлы и изделия из них, а также машины, оборудование и транспортные средства. "Заметно выросла в структуре нашего экспорта доля фармацевтических препаратов", - отметил посол. Тавдумадзе сообщил, что Колумбия поставляет в Россию преимущественно продукцию агропромышленного комплекса. Также он упомянул, что несколько российских компаний открыли представительства в Колумбии. Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что в 2024 году объем российско-колумбийской торговли составил порядка 450 миллионов долларов.
мировая экономика, россия, колумбия
Энергетика, Мировая экономика, РОССИЯ, КОЛУМБИЯ
17:03 08.02.2026
 
Товарооборот России и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году

Посол Тавдумадзе: товарооборот РФ и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкколумбия
колумбия - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
колумбия. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил в интервью РИА Новости, что объем российско-колумбийской торговли в 2025 году, по предварительным оценкам, вырос на 24%.
"Отметили позитивную динамику торгово-экономических связей между Россией и Колумбией в 2025 году. Общий прирост, по предварительным оценочным данным, может составлять порядка 24%", - заявил он.
По словам дипломата, номенклатура товаров практически не изменилась. Россия преимущественно поставляет в Колумбию удобрения, металлы и изделия из них, а также машины, оборудование и транспортные средства.
"Заметно выросла в структуре нашего экспорта доля фармацевтических препаратов", - отметил посол.
Тавдумадзе сообщил, что Колумбия поставляет в Россию преимущественно продукцию агропромышленного комплекса.
Также он упомянул, что несколько российских компаний открыли представительства в Колумбии.
Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что в 2024 году объем российско-колумбийской торговли составил порядка 450 миллионов долларов.
