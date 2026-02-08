https://1prime.ru/20260208/kolumbiya-867292336.html
Товарооборот России и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году
Товарооборот России и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году - 08.02.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году
Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил в интервью РИА Новости, что объем российско-колумбийской торговли в 2025 году, по предварительным оценкам,... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T17:03+0300
2026-02-08T17:03+0300
2026-02-08T17:03+0300
энергетика
мировая экономика
россия
колумбия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1b/851160735_0:553:1423:1354_1920x0_80_0_0_cf5328e4d676c35167bbe394afb7e15b.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил в интервью РИА Новости, что объем российско-колумбийской торговли в 2025 году, по предварительным оценкам, вырос на 24%. "Отметили позитивную динамику торгово-экономических связей между Россией и Колумбией в 2025 году. Общий прирост, по предварительным оценочным данным, может составлять порядка 24%", - заявил он. По словам дипломата, номенклатура товаров практически не изменилась. Россия преимущественно поставляет в Колумбию удобрения, металлы и изделия из них, а также машины, оборудование и транспортные средства. "Заметно выросла в структуре нашего экспорта доля фармацевтических препаратов", - отметил посол. Тавдумадзе сообщил, что Колумбия поставляет в Россию преимущественно продукцию агропромышленного комплекса. Также он упомянул, что несколько российских компаний открыли представительства в Колумбии. Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что в 2024 году объем российско-колумбийской торговли составил порядка 450 миллионов долларов.
https://1prime.ru/20260204/kolumbija-867169392.html
колумбия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1b/851160735_0:473:1184:1361_1920x0_80_0_0_00d5c7360a790df0ce262743204f38e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, колумбия
Энергетика, Мировая экономика, РОССИЯ, КОЛУМБИЯ
Товарооборот России и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году
Посол Тавдумадзе: товарооборот РФ и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил в интервью РИА Новости, что объем российско-колумбийской торговли в 2025 году, по предварительным оценкам, вырос на 24%.
"Отметили позитивную динамику торгово-экономических связей между Россией и Колумбией
в 2025 году. Общий прирост, по предварительным оценочным данным, может составлять порядка 24%", - заявил он.
По словам дипломата, номенклатура товаров практически не изменилась. Россия преимущественно поставляет в Колумбию удобрения, металлы и изделия из них, а также машины, оборудование и транспортные средства.
"Заметно выросла в структуре нашего экспорта доля фармацевтических препаратов", - отметил посол.
Тавдумадзе сообщил, что Колумбия поставляет в Россию преимущественно продукцию агропромышленного комплекса.
Также он упомянул, что несколько российских компаний открыли представительства в Колумбии.
Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что в 2024 году объем российско-колумбийской торговли составил порядка 450 миллионов долларов.
Колумбия готова начать поставки электроэнергии в Венесуэлу