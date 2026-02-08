Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НАПКА рассказали, как не стать жертвой нелегальных кредиторов - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260208/napka-867284457.html
В НАПКА рассказали, как не стать жертвой нелегальных кредиторов
В НАПКА рассказали, как не стать жертвой нелегальных кредиторов - 08.02.2026, ПРАЙМ
В НАПКА рассказали, как не стать жертвой нелегальных кредиторов
Россияне при оформлении займа в любой финансовой организации должны сначала проверить ее наличие в реестре Банка России, чтобы не стать жертвой нелегальных... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T05:48+0300
2026-02-08T05:48+0300
финансы
россия
банки
банк россия
банк россии
фссп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867284457.jpg?1770518922
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Россияне при оформлении займа в любой финансовой организации должны сначала проверить ее наличие в реестре Банка России, чтобы не стать жертвой нелегальных кредиторов, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). "К сожалению, проблема нелегального рынка есть везде, поэтому россиянам стоит знать основное правило, как себя обезопасить от общения с теми, кто работает вне закона. При обращении в любую финансовую организацию за ссудой проверить её наличие в реестре Банка России - это основной гарант безопасности", - отметили в ассоциации. Там добавили, что если не удалось найти компанию в реестрах, то обращаться категорически в нее не стоит во избежании различного уровня рисков, в том числе и при взыскании. "Если мы говорим уже о процессе взыскания, то правило аналогичное - запоминаем при контактировании по вопросу долга наименование организации, проверяем в реестре ФССП её наличие. А также обязательно проверьте компанию в реестре Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств", - порекомендовали в организации. Там добавили, что лишь состоящие в НАПКА лица в обязательном порядке соблюдают кодекс профессиональной этики, стандарты цессии, а также регулярно проходят специальные процедуры внутреннего контроля, включая выездные проверки контрольного комитета ассоциации. "Благодаря этим мерам обеспечивается повышенный уровень защиты прав должников по вопросам урегулирования просроченной задолженности. Это безусловно позволяет снизить риски взаимодействия с мошенниками", - заключили в ассоциации.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, банк россия, банк россии, фссп
Финансы, РОССИЯ, Банки, банк Россия, Банк России, ФССП
05:48 08.02.2026
 
В НАПКА рассказали, как не стать жертвой нелегальных кредиторов

НАПКА: при оформлении займа в любой финансовой организации нужно проверить ее в реестре ЦБ

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Россияне при оформлении займа в любой финансовой организации должны сначала проверить ее наличие в реестре Банка России, чтобы не стать жертвой нелегальных кредиторов, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"К сожалению, проблема нелегального рынка есть везде, поэтому россиянам стоит знать основное правило, как себя обезопасить от общения с теми, кто работает вне закона. При обращении в любую финансовую организацию за ссудой проверить её наличие в реестре Банка России - это основной гарант безопасности", - отметили в ассоциации.
Там добавили, что если не удалось найти компанию в реестрах, то обращаться категорически в нее не стоит во избежании различного уровня рисков, в том числе и при взыскании.
"Если мы говорим уже о процессе взыскания, то правило аналогичное - запоминаем при контактировании по вопросу долга наименование организации, проверяем в реестре ФССП её наличие. А также обязательно проверьте компанию в реестре Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств", - порекомендовали в организации.
Там добавили, что лишь состоящие в НАПКА лица в обязательном порядке соблюдают кодекс профессиональной этики, стандарты цессии, а также регулярно проходят специальные процедуры внутреннего контроля, включая выездные проверки контрольного комитета ассоциации.
"Благодаря этим мерам обеспечивается повышенный уровень защиты прав должников по вопросам урегулирования просроченной задолженности. Это безусловно позволяет снизить риски взаимодействия с мошенниками", - заключили в ассоциации.
 
ФинансыРОССИЯБанкибанк РоссияБанк РоссииФССП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала