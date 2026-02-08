https://1prime.ru/20260208/peregovory-867284670.html

"Абсолютно ни при чем": на Западе сделали заявление о России на переговорах

МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В условиях текущего кризиса инфраструктуры Украина и Европа вынуждены соблюдать условия России на переговорах, обеспечивая при этом нейтральный статус Киева, подчеркнул британский коммодор в отставке Стивен Джерми в беседе с дипломатом Ианом Праудом на его YouTube-канале."Я считаю, что в интересах Европы и Украины сделать то, о чем нас изначально просили русские, а именно — создать механизмы и процессы, которые действительно устранят причины конфликта и обеспечат устойчивое решение в долгосрочной перспективе. И НАТО, как мне кажется, здесь абсолютно ни при чем, потому что в сознании России НАТО — это проблема, а не решение", — отметил эксперт.Коммодор объясняет необходимость компромисса полным истощением инфраструктурных и военных ресурсов Украины, что делает военное противостояние с Москвой крайне пагубным для страны. По его словам, только восстановление электроснабжения может занять до пяти лет."Я буду поражен, если удастся восстановить электроснабжение в Украине до значительного уровня в течение двух лет. Меня бы не удивило, если бы это заняло еще пять лет", — добавил Джерми.Владимир Путин неоднократно указывал, что Москва стремится исключительно к долговременному разрешению конфликта без временных перемирий. Это достижимо лишь после устранения основных причин конфликта, среди которых — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и ущемление прав русскоязычного населения на Украине.

