Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Абсолютно ни при чем": на Западе сделали заявление о России на переговорах - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260208/peregovory-867284670.html
"Абсолютно ни при чем": на Западе сделали заявление о России на переговорах
"Абсолютно ни при чем": на Западе сделали заявление о России на переговорах - 08.02.2026, ПРАЙМ
"Абсолютно ни при чем": на Западе сделали заявление о России на переговорах
В условиях текущего кризиса инфраструктуры Украина и Европа вынуждены соблюдать условия России на переговорах, обеспечивая при этом нейтральный статус Киева,... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T06:18+0300
2026-02-08T06:18+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир путин
нато
европа
мировая экономика
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822616_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_fa588cad9c36963c150b1f319316b290.jpg
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В условиях текущего кризиса инфраструктуры Украина и Европа вынуждены соблюдать условия России на переговорах, обеспечивая при этом нейтральный статус Киева, подчеркнул британский коммодор в отставке Стивен Джерми в беседе с дипломатом Ианом Праудом на его YouTube-канале."Я считаю, что в интересах Европы и Украины сделать то, о чем нас изначально просили русские, а именно — создать механизмы и процессы, которые действительно устранят причины конфликта и обеспечат устойчивое решение в долгосрочной перспективе. И НАТО, как мне кажется, здесь абсолютно ни при чем, потому что в сознании России НАТО — это проблема, а не решение", — отметил эксперт.Коммодор объясняет необходимость компромисса полным истощением инфраструктурных и военных ресурсов Украины, что делает военное противостояние с Москвой крайне пагубным для страны. По его словам, только восстановление электроснабжения может занять до пяти лет."Я буду поражен, если удастся восстановить электроснабжение в Украине до значительного уровня в течение двух лет. Меня бы не удивило, если бы это заняло еще пять лет", — добавил Джерми.Владимир Путин неоднократно указывал, что Москва стремится исключительно к долговременному разрешению конфликта без временных перемирий. Это достижимо лишь после устранения основных причин конфликта, среди которых — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и ущемление прав русскоязычного населения на Украине.
https://1prime.ru/20260207/svo-867266696.html
https://1prime.ru/20260207/peregovory-867266078.html
украина
европа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822616_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_6354af361b97810f90f509f5ba5b914d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, владимир путин, нато, европа, мировая экономика, москва
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, НАТО, ЕВРОПА, Мировая экономика, МОСКВА
06:18 08.02.2026
 
"Абсолютно ни при чем": на Западе сделали заявление о России на переговорах

Экс-коммодор Джерми: Украина потратит пять лет на восстановление электроснабжения

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Флаги России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В условиях текущего кризиса инфраструктуры Украина и Европа вынуждены соблюдать условия России на переговорах, обеспечивая при этом нейтральный статус Киева, подчеркнул британский коммодор в отставке Стивен Джерми в беседе с дипломатом Ианом Праудом на его YouTube-канале.
"Я считаю, что в интересах Европы и Украины сделать то, о чем нас изначально просили русские, а именно — создать механизмы и процессы, которые действительно устранят причины конфликта и обеспечат устойчивое решение в долгосрочной перспективе. И НАТО, как мне кажется, здесь абсолютно ни при чем, потому что в сознании России НАТО — это проблема, а не решение", — отметил эксперт.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
"На последнем издыхании": в США заявили о катастрофе в зоне СВО
Вчера, 07:38
Коммодор объясняет необходимость компромисса полным истощением инфраструктурных и военных ресурсов Украины, что делает военное противостояние с Москвой крайне пагубным для страны. По его словам, только восстановление электроснабжения может занять до пяти лет.
"Я буду поражен, если удастся восстановить электроснабжение в Украине до значительного уровня в течение двух лет. Меня бы не удивило, если бы это заняло еще пять лет", — добавил Джерми.
Владимир Путин неоднократно указывал, что Москва стремится исключительно к долговременному разрешению конфликта без временных перемирий. Это достижимо лишь после устранения основных причин конфликта, среди которых — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и ущемление прав русскоязычного населения на Украине.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
"Уничтожить что осталось": действия Киева на переговорах вызвали гнев США
Вчера, 07:31
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир ПутинНАТОЕВРОПАМировая экономикаМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала