https://1prime.ru/20260208/peregovory-867284670.html
"Абсолютно ни при чем": на Западе сделали заявление о России на переговорах
"Абсолютно ни при чем": на Западе сделали заявление о России на переговорах - 08.02.2026, ПРАЙМ
"Абсолютно ни при чем": на Западе сделали заявление о России на переговорах
В условиях текущего кризиса инфраструктуры Украина и Европа вынуждены соблюдать условия России на переговорах, обеспечивая при этом нейтральный статус Киева,... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T06:18+0300
2026-02-08T06:18+0300
2026-02-08T06:18+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир путин
нато
европа
мировая экономика
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822616_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_fa588cad9c36963c150b1f319316b290.jpg
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В условиях текущего кризиса инфраструктуры Украина и Европа вынуждены соблюдать условия России на переговорах, обеспечивая при этом нейтральный статус Киева, подчеркнул британский коммодор в отставке Стивен Джерми в беседе с дипломатом Ианом Праудом на его YouTube-канале."Я считаю, что в интересах Европы и Украины сделать то, о чем нас изначально просили русские, а именно — создать механизмы и процессы, которые действительно устранят причины конфликта и обеспечат устойчивое решение в долгосрочной перспективе. И НАТО, как мне кажется, здесь абсолютно ни при чем, потому что в сознании России НАТО — это проблема, а не решение", — отметил эксперт.Коммодор объясняет необходимость компромисса полным истощением инфраструктурных и военных ресурсов Украины, что делает военное противостояние с Москвой крайне пагубным для страны. По его словам, только восстановление электроснабжения может занять до пяти лет."Я буду поражен, если удастся восстановить электроснабжение в Украине до значительного уровня в течение двух лет. Меня бы не удивило, если бы это заняло еще пять лет", — добавил Джерми.Владимир Путин неоднократно указывал, что Москва стремится исключительно к долговременному разрешению конфликта без временных перемирий. Это достижимо лишь после устранения основных причин конфликта, среди которых — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и ущемление прав русскоязычного населения на Украине.
https://1prime.ru/20260207/svo-867266696.html
https://1prime.ru/20260207/peregovory-867266078.html
украина
европа
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822616_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_6354af361b97810f90f509f5ba5b914d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, нато, европа, мировая экономика, москва
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, НАТО, ЕВРОПА, Мировая экономика, МОСКВА
"Абсолютно ни при чем": на Западе сделали заявление о России на переговорах
Экс-коммодор Джерми: Украина потратит пять лет на восстановление электроснабжения