Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сейчас начали". Премьер Чехии сделал неожиданное заявление о Путине - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260208/putin-867287286.html
"Сейчас начали". Премьер Чехии сделал неожиданное заявление о Путине
"Сейчас начали". Премьер Чехии сделал неожиданное заявление о Путине - 08.02.2026, ПРАЙМ
"Сейчас начали". Премьер Чехии сделал неожиданное заявление о Путине
Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал ЕС начать переговоры с главой России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Его цитирует TN.cz... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T10:00+0300
2026-02-08T10:00+0300
спецоперация на украине
украина
владимир путин
чехия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863172639_0:40:2589:1496_1920x0_80_0_0_6797d394c256ea7b861ed2acb46dc702.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал ЕС начать переговоры с главой России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Его цитирует TN.cz. "Европейские лидеры сейчас начали говорить о том, что Европа должна вести переговоры с Путиным. Раньше, когда Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии, прим. ред.) был у Зеленского и у Путина, все это осуждали", — сказал он.Отдельно Бабиш призвал европейские страны восстановить прямой диалог с Москвой, назвав это необходимым условием для прекращения огня. По его мнению, переговоры с Путиным могли бы вести лидеры ключевых государств Старого Света.Однако премьер Чехии подчеркнул, что Европа в одиночку не способна остановить конфликт и назвал ключевым игроком президента США Дональда Трампа.В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.
https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867042882.html
https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867077108.html
украина
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863172639_65:0:2553:1866_1920x0_80_0_0_a3027bc47d3029a011a548d634499481.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир путин, чехия, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Путин, ЧЕХИЯ, ЕС
10:00 08.02.2026
 
"Сейчас начали". Премьер Чехии сделал неожиданное заявление о Путине

Премьер Чехии Бабиш призвал ЕС начать переговоры с Путиным по Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал ЕС начать переговоры с главой России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Его цитирует TN.cz.

"Европейские лидеры сейчас начали говорить о том, что Европа должна вести переговоры с Путиным. Раньше, когда Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии, прим. ред.) был у Зеленского и у Путина, все это осуждали", — сказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
30 января, 11:48
Отдельно Бабиш призвал европейские страны восстановить прямой диалог с Москвой, назвав это необходимым условием для прекращения огня. По его мнению, переговоры с Путиным могли бы вести лидеры ключевых государств Старого Света.

Однако премьер Чехии подчеркнул, что Европа в одиночку не способна остановить конфликт и назвал ключевым игроком президента США Дональда Трампа.

В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Новое заявление Зеленского о России поразило Запад
31 января, 11:43
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ПутинЧЕХИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала