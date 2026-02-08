Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Находить и уничтожать". На Западе поразились новому приему России
Спецоперация на Украине
"Находить и уничтожать". На Западе поразились новому приему России
"Находить и уничтожать". На Западе поразились новому приему России
2026-02-08T06:12+0300
2026-02-08T06:13+0300
спецоперация на украине
россия
всу
харьковская область
запад
россия, всу, харьковская область, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, Харьковская область, ЗАПАД
06:12 08.02.2026 (обновлено: 06:13 08.02.2026)
 
"Находить и уничтожать". На Западе поразились новому приему России

Аналитик Меркурис: ВС России стали эффективнее справляться с комплексами HIMARS

© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
© РИА Новости . Станислав Красильников
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российские войска существенно улучшили тактику противодействия ракетным установкам HIMARS, такю оценку в эфире YouTube-канала дал британский военный эксперт Александр Меркурис.
"Я заметил, что в последнее время украинцы все реже используют беспилотники и все чаще ракетные установки HIMARS. Однако это дало русским возможность отслеживать, находить и уничтожать ракетные эти установки, что русским удается почти без труда... Недавно в течение нескольких часов русские уничтожили шесть пусковых установок и ракетных комплексов HIMARS", — заявил он.
Также Меркурис выразил надежду на прогресс в дипломатических переговорах между сторонами конфликта.
Согласно информации от Министерства обороны, за последние сутки российские войска освободили населенный пункт Чугуновку в Харьковской области. Потери украинских вооруженных сил составили 1305 военных, 20 танков и других бронированных машин, 69 военных автомобилей, 26 единиц полевой артиллерии и минометов, а также одну установку РЗСО. Кроме того, российская ПВО сбила 168 беспилотников.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
