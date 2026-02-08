https://1prime.ru/20260208/svo-867284547.html

"Находить и уничтожать". На Западе поразились новому приему России

"Находить и уничтожать". На Западе поразились новому приему России

2026-02-08T06:12+0300

МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российские войска существенно улучшили тактику противодействия ракетным установкам HIMARS, такю оценку в эфире YouTube-канала дал британский военный эксперт Александр Меркурис."Я заметил, что в последнее время украинцы все реже используют беспилотники и все чаще ракетные установки HIMARS. Однако это дало русским возможность отслеживать, находить и уничтожать ракетные эти установки, что русским удается почти без труда... Недавно в течение нескольких часов русские уничтожили шесть пусковых установок и ракетных комплексов HIMARS", — заявил он.Также Меркурис выразил надежду на прогресс в дипломатических переговорах между сторонами конфликта.Согласно информации от Министерства обороны, за последние сутки российские войска освободили населенный пункт Чугуновку в Харьковской области. Потери украинских вооруженных сил составили 1305 военных, 20 танков и других бронированных машин, 69 военных автомобилей, 26 единиц полевой артиллерии и минометов, а также одну установку РЗСО. Кроме того, российская ПВО сбила 168 беспилотников.

2026

Новости

