На Украине забили тревогу после планов Трампа касательно России - 08.02.2026
Спецоперация на Украине
На Украине забили тревогу после планов Трампа касательно России
Владимир Зеленский обеспокоен, что в стремлении быстрее урегулировать ситуацию с Украиной перед осенними выборами в США Дональд Трамп может самостоятельно... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T06:21+0300
2026-02-08T06:21+0300
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обеспокоен, что в стремлении быстрее урегулировать ситуацию с Украиной перед осенними выборами в США Дональд Трамп может самостоятельно договориться с Россией, исключив Киев из переговорного процесса, сообщает издание Politico."Владимир Зеленский заявляет, что промежуточные выборы в США в 2026 году являются сейчас самым сильным фактором, способствующим заключению мирного соглашения. &lt;…&gt; Лидер Украины выразил обеспокоенность тем, что в условиях такого давления Трамп может заключить сделку с Россией, исключив Украину из переговоров о собственном статусе", — указывается в материале.Автор указывает на наличие американских инициатив, направленных на ускоренное урегулирование украинской ситуации. При этом в статье приводятся слова Зеленского, который утверждает, что мирные инициативы администрации Трампа направлены скорее на получение политических преимуществ перед выборами в США."Выборы для них определенно важнее. Давайте не будем наивными", — сказал Зеленский.Ранее Дональд Трамп неоднократно призывал Украину к скорейшему мирному соглашению, чтобы избежать потери ещё больших территорий.В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием представителей России, США и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал переговоры в Абу-Даби как конструктивные, но в то же время очень сложные, подтвердив, что работа в этом направлении будет продолжена.
06:21 08.02.2026
 
На Украине забили тревогу после планов Трампа касательно России

Politico: США усиливают давление на Украину в преддверии осенних выборов

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обеспокоен, что в стремлении быстрее урегулировать ситуацию с Украиной перед осенними выборами в США Дональд Трамп может самостоятельно договориться с Россией, исключив Киев из переговорного процесса, сообщает издание Politico.
"Владимир Зеленский заявляет, что промежуточные выборы в США в 2026 году являются сейчас самым сильным фактором, способствующим заключению мирного соглашения. <…> Лидер Украины выразил обеспокоенность тем, что в условиях такого давления Трамп может заключить сделку с Россией, исключив Украину из переговоров о собственном статусе", — указывается в материале.
"Зеленский подчинился": на Западе сделали внезапное заявление о переговорах
06:20
Автор указывает на наличие американских инициатив, направленных на ускоренное урегулирование украинской ситуации. При этом в статье приводятся слова Зеленского, который утверждает, что мирные инициативы администрации Трампа направлены скорее на получение политических преимуществ перед выборами в США.
"Выборы для них определенно важнее. Давайте не будем наивными", — сказал Зеленский.
Ранее Дональд Трамп неоднократно призывал Украину к скорейшему мирному соглашению, чтобы избежать потери ещё больших территорий.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием представителей России, США и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал переговоры в Абу-Даби как конструктивные, но в то же время очень сложные, подтвердив, что работа в этом направлении будет продолжена.
"Абсолютно ни при чем": на Западе сделали заявление о России на переговорах
06:18
 
