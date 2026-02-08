https://1prime.ru/20260208/tramp-867284961.html
На Украине забили тревогу после планов Трампа касательно России
На Украине забили тревогу после планов Трампа касательно России - 08.02.2026, ПРАЙМ
На Украине забили тревогу после планов Трампа касательно России
Владимир Зеленский обеспокоен, что в стремлении быстрее урегулировать ситуацию с Украиной перед осенними выборами в США Дональд Трамп может самостоятельно... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T06:21+0300
2026-02-08T06:21+0300
2026-02-08T06:21+0300
спецоперация на украине
дональд трамп
украина
politico
владимир зеленский
дмитрий песков
абу-даби
мировая экономика
сша
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обеспокоен, что в стремлении быстрее урегулировать ситуацию с Украиной перед осенними выборами в США Дональд Трамп может самостоятельно договориться с Россией, исключив Киев из переговорного процесса, сообщает издание Politico."Владимир Зеленский заявляет, что промежуточные выборы в США в 2026 году являются сейчас самым сильным фактором, способствующим заключению мирного соглашения. <…> Лидер Украины выразил обеспокоенность тем, что в условиях такого давления Трамп может заключить сделку с Россией, исключив Украину из переговоров о собственном статусе", — указывается в материале.Автор указывает на наличие американских инициатив, направленных на ускоренное урегулирование украинской ситуации. При этом в статье приводятся слова Зеленского, который утверждает, что мирные инициативы администрации Трампа направлены скорее на получение политических преимуществ перед выборами в США."Выборы для них определенно важнее. Давайте не будем наивными", — сказал Зеленский.Ранее Дональд Трамп неоднократно призывал Украину к скорейшему мирному соглашению, чтобы избежать потери ещё больших территорий.В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием представителей России, США и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал переговоры в Абу-Даби как конструктивные, но в то же время очень сложные, подтвердив, что работа в этом направлении будет продолжена.
https://1prime.ru/20260208/zelenskiy-867284815.html
https://1prime.ru/20260208/peregovory-867284670.html
украина
абу-даби
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:0:2093:1570_1920x0_80_0_0_bf1a323ba9a2e379cff374ab94e48ba4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, украина, politico, владимир зеленский, дмитрий песков, абу-даби, мировая экономика, сша, общество
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, УКРАИНА, Politico, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Абу-Даби, Мировая экономика, США, Общество
На Украине забили тревогу после планов Трампа касательно России
Politico: США усиливают давление на Украину в преддверии осенних выборов