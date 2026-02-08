https://1prime.ru/20260208/tramp-867284961.html

На Украине забили тревогу после планов Трампа касательно России

МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обеспокоен, что в стремлении быстрее урегулировать ситуацию с Украиной перед осенними выборами в США Дональд Трамп может самостоятельно договориться с Россией, исключив Киев из переговорного процесса, сообщает издание Politico."Владимир Зеленский заявляет, что промежуточные выборы в США в 2026 году являются сейчас самым сильным фактором, способствующим заключению мирного соглашения. <…> Лидер Украины выразил обеспокоенность тем, что в условиях такого давления Трамп может заключить сделку с Россией, исключив Украину из переговоров о собственном статусе", — указывается в материале.Автор указывает на наличие американских инициатив, направленных на ускоренное урегулирование украинской ситуации. При этом в статье приводятся слова Зеленского, который утверждает, что мирные инициативы администрации Трампа направлены скорее на получение политических преимуществ перед выборами в США."Выборы для них определенно важнее. Давайте не будем наивными", — сказал Зеленский.Ранее Дональд Трамп неоднократно призывал Украину к скорейшему мирному соглашению, чтобы избежать потери ещё больших территорий.В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием представителей России, США и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал переговоры в Абу-Даби как конструктивные, но в то же время очень сложные, подтвердив, что работа в этом направлении будет продолжена.

