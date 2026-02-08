https://1prime.ru/20260208/turizm-867288350.html
В АТОР назвали самые популярные направления у россиян весной
В АТОР назвали самые популярные направления у россиян весной - 08.02.2026, ПРАЙМ
В АТОР назвали самые популярные направления у россиян весной
Наибольшим спросом у российских туристов в весенние месяцы традиционно пользуются туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд, сообщил РИА Новости... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T12:12+0300
2026-02-08T12:12+0300
2026-02-08T12:12+0300
туризм
бизнес
россия
оаэ
таиланд
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/42/837224280_0:215:2064:1376_1920x0_80_0_0_82ee24261ce6b4f6216e2dde3a7610a6.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Наибольшим спросом у российских туристов в весенние месяцы традиционно пользуются туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян. Ранее он говорил, что в настоящее время туры в весенний сезон в Эмираты начинаются от 70 тысяч рублей за человека, если смотреть отель на береговой линии. В Таиланде же можно отдохнуть по цене от 75 тысяч рублей за человека. "Рейтинг направлений в весеннем сезоне, то есть с марта по начало мая, традиционно возглавляют ОАЭ и Таиланд", - рассказал Мурадян. Он напомнил, что в ОАЭ весной складываются комфортные климатические условия, благоприятные для пляжного отдыха. В то же время в Таиланде до конца апреля высокий сезон - там теплая и сухая погода, а также спокойное море.
https://1prime.ru/20260207/ator-867277975.html
https://1prime.ru/20260204/tury-867182365.html
оаэ
таиланд
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/42/837224280_229:0:2064:1376_1920x0_80_0_0_9c2237ad59e7bd365df04480b26e5af4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, оаэ, таиланд, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, ТАИЛАНД, АТОР
В АТОР назвали самые популярные направления у россиян весной
АТОР: наибольшим спросом у россиян в весенние месяцы пользуются ОАЭ и Таиланд