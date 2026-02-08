https://1prime.ru/20260208/turizm-867288350.html

В АТОР назвали самые популярные направления у россиян весной

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Наибольшим спросом у российских туристов в весенние месяцы традиционно пользуются туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян. Ранее он говорил, что в настоящее время туры в весенний сезон в Эмираты начинаются от 70 тысяч рублей за человека, если смотреть отель на береговой линии. В Таиланде же можно отдохнуть по цене от 75 тысяч рублей за человека. "Рейтинг направлений в весеннем сезоне, то есть с марта по начало мая, традиционно возглавляют ОАЭ и Таиланд", - рассказал Мурадян. Он напомнил, что в ОАЭ весной складываются комфортные климатические условия, благоприятные для пляжного отдыха. В то же время в Таиланде до конца апреля высокий сезон - там теплая и сухая погода, а также спокойное море.

