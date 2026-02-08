Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР назвали самые популярные направления у россиян весной - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260208/turizm-867288350.html
В АТОР назвали самые популярные направления у россиян весной
В АТОР назвали самые популярные направления у россиян весной - 08.02.2026, ПРАЙМ
В АТОР назвали самые популярные направления у россиян весной
Наибольшим спросом у российских туристов в весенние месяцы традиционно пользуются туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд, сообщил РИА Новости... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T12:12+0300
2026-02-08T12:12+0300
туризм
бизнес
россия
оаэ
таиланд
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/42/837224280_0:215:2064:1376_1920x0_80_0_0_82ee24261ce6b4f6216e2dde3a7610a6.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Наибольшим спросом у российских туристов в весенние месяцы традиционно пользуются туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян. Ранее он говорил, что в настоящее время туры в весенний сезон в Эмираты начинаются от 70 тысяч рублей за человека, если смотреть отель на береговой линии. В Таиланде же можно отдохнуть по цене от 75 тысяч рублей за человека. "Рейтинг направлений в весеннем сезоне, то есть с марта по начало мая, традиционно возглавляют ОАЭ и Таиланд", - рассказал Мурадян. Он напомнил, что в ОАЭ весной складываются комфортные климатические условия, благоприятные для пляжного отдыха. В то же время в Таиланде до конца апреля высокий сезон - там теплая и сухая погода, а также спокойное море.
https://1prime.ru/20260207/ator-867277975.html
https://1prime.ru/20260204/tury-867182365.html
оаэ
таиланд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/42/837224280_229:0:2064:1376_1920x0_80_0_0_9c2237ad59e7bd365df04480b26e5af4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, оаэ, таиланд, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, ТАИЛАНД, АТОР
12:12 08.02.2026
 
В АТОР назвали самые популярные направления у россиян весной

АТОР: наибольшим спросом у россиян в весенние месяцы пользуются ОАЭ и Таиланд

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкТаиланд
Таиланд - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Таиланд. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Наибольшим спросом у российских туристов в весенние месяцы традиционно пользуются туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
Ранее он говорил, что в настоящее время туры в весенний сезон в Эмираты начинаются от 70 тысяч рублей за человека, если смотреть отель на береговой линии. В Таиланде же можно отдохнуть по цене от 75 тысяч рублей за человека.
Флаг Кубы
В АТОР рассказали о ситуации с рейсами между Кубой и Россией
Вчера, 20:29
"Рейтинг направлений в весеннем сезоне, то есть с марта по начало мая, традиционно возглавляют ОАЭ и Таиланд", - рассказал Мурадян.
Он напомнил, что в ОАЭ весной складываются комфортные климатические условия, благоприятные для пляжного отдыха. В то же время в Таиланде до конца апреля высокий сезон - там теплая и сухая погода, а также спокойное море.
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Глава АТОР поделилась советом по экономному бронированию туров
4 февраля, 13:50
 
ТуризмБизнесРОССИЯОАЭТАИЛАНДАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала