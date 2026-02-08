"Россия согласится". В США сообщили, какой шанс может получить Украина

https://1prime.ru/20260208/ukraina-867283949.html
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия может дать Украине возможность сохранить государственность, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Русские не идут на уступки и вряд ли планируют это. Именно этого Запад не понимает. <…> Война продолжается, боевые действия идут, но у Украины нет пути к победе. Есть только путь к поражению. Вопрос в том, как они будут справляться с этим поражением — Россия согласится дать Украине шанс остаться жизнеспособным государством или нет", — отметил он.По мнению Джонсона, в каком виде сохранится Украина, зависит, насколько договороспособно ее руководство."Если Украина не согласится на сделку <…>, на территориальные уступки <…>, то следующая сделка будет означать, что Украина как государство превратится скорее в территорию, ведь некоторые ее части уже сейчас фактически не контролируются", — объяснил аналитик.Согласно данным Минобороны России, за последние сутки российские войска взяли под контроль населенный пункт Чугуновка в Харьковской области. Потери Вооруженных сил Украины составили 1305 военнослужащих, 20 танков и других бронированных машин, 69 военных автомобилей, 26 единиц полевой артиллерии и минометов, а также реактивная система залпового огня. Кроме того, российская система ПВО уничтожила 168 беспилотных летательных аппаратов.
