Спецоперация на Украине
03:59 08.02.2026 (обновлено: 04:01 08.02.2026)
 
"Россия согласится". В США сообщили, какой шанс может получить Украина

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия может дать Украине возможность сохранить государственность, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Русские не идут на уступки и вряд ли планируют это. Именно этого Запад не понимает. <…> Война продолжается, боевые действия идут, но у Украины нет пути к победе. Есть только путь к поражению. Вопрос в том, как они будут справляться с этим поражением — Россия согласится дать Украине шанс остаться жизнеспособным государством или нет", — отметил он.
По мнению Джонсона, в каком виде сохранится Украина, зависит, насколько договороспособно ее руководство.
"Если Украина не согласится на сделку <…>, на территориальные уступки <…>, то следующая сделка будет означать, что Украина как государство превратится скорее в территорию, ведь некоторые ее части уже сейчас фактически не контролируются", — объяснил аналитик.
Согласно данным Минобороны России, за последние сутки российские войска взяли под контроль населенный пункт Чугуновка в Харьковской области. Потери Вооруженных сил Украины составили 1305 военнослужащих, 20 танков и других бронированных машин, 69 военных автомобилей, 26 единиц полевой артиллерии и минометов, а также реактивная система залпового огня. Кроме того, российская система ПВО уничтожила 168 беспилотных летательных аппаратов.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал изумление на Западе
4 февраля, 17:12
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯХарьковская областьЗАПАДЦРУМинобороны РФ
 
 
