"Капитуляция Украины": в США рассказали о неожиданном плане Трампа

МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Капитуляция Киева рассматривается как самый быстрый путь к завершению украинского конфликта, для чего начат новый этап спецоперации, отметил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в беседе с Гарлендом Никсоном на его YouTube-канале."Украинцы все неправильно поняли. Они думали, что Трамп вмешивается, потому что Трампу нравятся украинцы, и он пытается помочь им занять выгодную позицию для победы. Но Трамп просто хочет, чтобы эта война закончилась. А прямо сейчас самый быстрый путь к ее прекращению — это капитуляция Украины. Поэтому Трамп отчаянно хочет, чтобы Украина приняла территориальные уступки, все до единой, чего она не делает", — прокомментировал эксперт состоявшееся недавно энергетическое перемирие между Россией и Украиной.По словами бывшего разведчика, для окончательного решения украинского вопроса Россия начала очередной этап военной операции, нацеленный на неотвратимое принуждение Киева к капитуляции."Но для достижения безоговорочной победы, безоговорочной капитуляции Украины, которой хочет Россия, недостаточно просто обрушить армию. Необходимо обрушить Украину. <…> Сейчас мы находимся на другом этапе. Это называется "Россия надерет задницу Украине". И этот этап будет продолжаться до тех пор, пока Украина не капитулирует безоговорочно. <…> И Россия сейчас отключает от сети Киев. <…> Единственное место, где еще функционирует система, — это западная Украина. Но подождите. Это следующий этап. Львов очень скоро исчезнет из поля зрения. Когда это произойдет, все будет кончено. Идти будет некуда", — добавил Риттер.По сообщениям Министерства обороны, российские войска за последние сутки захватили контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области. Потери вооруженных сил Украины составили 1305 военнослужащих, 20 танков и других бронированных машин, 69 военных автомобилей, 26 артиллерийских орудий и минометов, а также одну ракетную установку. Российские ПВО сбили 168 беспилотников.

