"Зеленский подчинился": на Западе сделали внезапное заявление о переговорах
"Зеленский подчинился": на Западе сделали внезапное заявление о переговорах
08.02.2026
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Недавние визиты западных лидеров в Киев обозначили дистанцирование ЕС и НАТО от переговорного процесса по Украине, с главным результатом в виде оказанного давления на Зеленского для продолжения конфликта и препятствования мирному процессу, как сообщает итальянское издание AntiDiplomatico."Владимир Зеленский <…> из своего бункера может лишь сообщать о том, как евроатлантические щеголи — сначала генсек НАТО Марк Рютте, а затем премьер Польши Дональд Туск — прибыли в Киев, чтобы рассказать ему, что Украина должна продолжать войну. Даже если ценой тому будет уничтожение украинского народа. <…> Зеленский подчинился незамедлительно", — отмечается в материале.Автор статьи утверждает, что визиты Рютте и Туска обусловлены беспокойством западных элит из-за возможных перспектив мирного урегулирования с Россией. Твердое решение европейцев продолжать конфликт может оказаться губительным для властей в Киеве."Цель состоит в том, чтобы создать препятствия на пути переговоров по урегулированию конфликта, из которого группа ЕС-НАТО отстранилась, постоянно стремясь, как и до сих пор, к продолжению конфликта", — обращает внимание издание.Россия неоднократно подчеркивала свою готовность к мирным переговорам по Украине, включая обсуждение предложенного США мирного плана. В то же время вопрос стремления Зеленского к переговорам остается неясным. В Кремле указывали на то, что власти в Киеве должны приступить к диалогу, а наступательные действия российских сил рассматриваются как попытка принуждения к мирному решению.
