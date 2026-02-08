Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский выдвинул новое требование Европе - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260208/zelenskiy-867288794.html
Зеленский выдвинул новое требование Европе
Зеленский выдвинул новое требование Европе - 08.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский выдвинул новое требование Европе
Владимир Зеленский на встрече с министром обороны Франции Катрин Вотрен выдвинул требование, пишет Le Monde."На встрече обсуждались "срочные меры, которые... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T13:26+0300
2026-02-08T13:26+0300
спецоперация на украине
украина
киев
владимир зеленский
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский на встрече с министром обороны Франции Катрин Вотрен выдвинул требование, пишет Le Monde."На встрече обсуждались "срочные меры, которые необходимо принять для обеспечения устойчивости и обороноспособности Украины: прежде всего, противовоздушную оборону, военную авиацию и совместные усилия по обороне в целях укрепления Европы", — отмечает издание со ссылкой на заявление Зеленского.Он также проинформировал главу французского военного ведомства об отключениях электроэнергии на большей части территории страны.Энергетический кризис на УкраинеВ прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
https://1prime.ru/20260207/zelenskiy-867271580.html
https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867077108.html
украина
киев
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, владимир зеленский, европа
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, ЕВРОПА
13:26 08.02.2026
 
Зеленский выдвинул новое требование Европе

Le Monde: Зеленский на встрече с главой МО Франции Вотрен выдвинул требование ЕС

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский на встрече с министром обороны Франции Катрин Вотрен выдвинул требование, пишет Le Monde.

"На встрече обсуждались "срочные меры, которые необходимо принять для обеспечения устойчивости и обороноспособности Украины: прежде всего, противовоздушную оборону, военную авиацию и совместные усилия по обороне в целях укрепления Европы", — отмечает издание со ссылкой на заявление Зеленского.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта
Вчера, 12:52
Он также проинформировал главу французского военного ведомства об отключениях электроэнергии на большей части территории страны.

Энергетический кризис на Украине

В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Новое заявление Зеленского о России поразило Запад
31 января, 11:43
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала