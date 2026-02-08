Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал странное заявление о блэкаутах на Украине - 08.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260208/zelenskiy-867299260.html
Зеленский сделал странное заявление о блэкаутах на Украине
Зеленский сделал странное заявление о блэкаутах на Украине - 08.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал странное заявление о блэкаутах на Украине
Владимир Зеленский заявил, что энергоснабжение на Украине сохраняется будто бы исключительно благодаря его усилиям, об этом сообщает издание "Страна.ua". | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T23:29+0300
2026-02-08T23:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что энергоснабжение на Украине сохраняется будто бы исключительно благодаря его усилиям, об этом сообщает издание "Страна.ua"."У меня просто нет времени на кофе, на чай, на 300 публикаций за одни сутки. Просто света не будет", — заявил глава киевского режима.Он также отметил, что при иных обстоятельствах мог бы быть "классным блогером".Энергетический кризис на УкраинеВ прошлую субботу большинство украинских регионов столкнулось с экстренным отключением света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
https://1prime.ru/20260208/rossiya-867299126.html
https://1prime.ru/20260208/ukraina-867298981.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
23:29 08.02.2026
 
Зеленский сделал странное заявление о блэкаутах на Украине

Зеленский заявил, что свет на Украине держится лишь на нем

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что энергоснабжение на Украине сохраняется будто бы исключительно благодаря его усилиям, об этом сообщает издание "Страна.ua".
"У меня просто нет времени на кофе, на чай, на 300 публикаций за одни сутки. Просто света не будет", — заявил глава киевского режима.
Он также отметил, что при иных обстоятельствах мог бы быть "классным блогером".

Энергетический кризис на Украине

В прошлую субботу большинство украинских регионов столкнулось с экстренным отключением света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
В миреВладимир ЗеленскийУКРАИНАКиевДенис ШмыгальВиталий КличкоРУМЫНИЯУкрэнерго
 
 
