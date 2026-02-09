https://1prime.ru/20260209/aerodrom-867327701.html

Савельев рассказал, сколько аэродромов построят в России до 2030 года

Строительство и реконструкция не менее 75 аэродромов и ещё 19 терминалов в аэропортах планируется в России до 2030 года, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. | 09.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Строительство и реконструкция не менее 75 аэродромов и ещё 19 терминалов в аэропортах планируется в России до 2030 года, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. "В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к 2030 году планируем осуществить реконструкцию и строительство не менее 75 аэродромов", - сказал Савельев на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина. Он продолжил, что в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система" в марте 2025 года между "Сбером" и Росавиацией заключено первое федеральное концессионное соглашение о реконструкции аэропорта Горно-Алтайска. Всего до 2030 года планируется реализовать 28 концессий. Комфорт пассажиров во время путешествий, отметил вице-премьер, во многом зависит от аэровокзальных комплексов. "В прошлом году введено в эксплуатацию восемь новых пассажирских терминалов в аэропортах Новокузнецк, Минеральные Воды, Тюмень, Петропавловск-Камчатский, Йошкар-Ола, Ижевск, Мурманск и Хабаровск. До 2030 года планируем строительство и реконструкцию ещё 19 терминалов", - привел данные Савельев.

2026

