Названы регионы, где в январе снизилось потребление алкоголя - 09.02.2026
Названы регионы, где в январе снизилось потребление алкоголя
бизнес
общество
россия
пермский край
кировская область
лнр
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Сильнее всего по итогам января потребление алкоголя среди российских регионов сократилось в Пермском крае, Иркутской и Кировской областях, подсчитало РИА Новости по данным статистики. Так, в январе потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 7,97 литра за последние 12 месяцев с 8,39 литра на январь прошлого года. При этом оно сократилось в 69 российских регионах, а увеличилось в 16 субъектах. Данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет. Сильнее всего потребление упало в Пермском крае - на 3,4 литра, Иркутской (3,1 литра) и Кировской (3 литра) областях. Еще на 2,7 литра потребление упало в Калужской области, а примерно на 2,3 литра - сразу в Забайкальском крае, Пензенской, Кемеровской и Смоленской областях, а также в Хакасии. Более чем на 2 литра еще сократилось употребление алкоголя в Оренбургской и Тюменской областях, Ямало-Ненецком АО и Карелии. Больше всего пьют алкоголя в Ненецком АО - за последние 12 месяцев там было выпито 19,1 литра на душу населения, а меньше всего - в Чечне, где потребление составило лишь 0,07 литра.
Бизнес, Общество, РОССИЯ, Пермский край, Кировская область, ЛНР
23:58 09.02.2026
 
Названы регионы, где в январе снизилось потребление алкоголя

Алкогольные напитки на витрине бара
Алкогольные напитки на витрине бара. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Сильнее всего по итогам января потребление алкоголя среди российских регионов сократилось в Пермском крае, Иркутской и Кировской областях, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Так, в январе потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 7,97 литра за последние 12 месяцев с 8,39 литра на январь прошлого года. При этом оно сократилось в 69 российских регионах, а увеличилось в 16 субъектах. Данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет.
Сильнее всего потребление упало в Пермском крае - на 3,4 литра, Иркутской (3,1 литра) и Кировской (3 литра) областях.
Еще на 2,7 литра потребление упало в Калужской области, а примерно на 2,3 литра - сразу в Забайкальском крае, Пензенской, Кемеровской и Смоленской областях, а также в Хакасии. Более чем на 2 литра еще сократилось употребление алкоголя в Оренбургской и Тюменской областях, Ямало-Ненецком АО и Карелии.
Больше всего пьют алкоголя в Ненецком АО - за последние 12 месяцев там было выпито 19,1 литра на душу населения, а меньше всего - в Чечне, где потребление составило лишь 0,07 литра.
