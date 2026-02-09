https://1prime.ru/20260209/avto-867214138.html

“Не выдержали”. Почему падает спрос на китайские авто

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Ряд СМИ сообщает о снижении спроса на авто китайских производителей в России. Так ли это на самом деле, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.“На самом деле явного падения спроса именно на китайские авто не наблюдается. Просто российский автомобильный рынок сейчас переживает не лучшие времена. За 2025-й год было продано немногим более 1,3 миллиона авто. И вполне очевидно, что первыми пострадают дилеры”, - поясняет специалист.По отдельным брендам и регионам дилеров китайского автопрома накопилось слишком много, что усугубляет эффект, добавил он. А эта продукция занимает значительную долю рынка. Да и далеко не все марки оказались успешными.Пока тренд не особо влияет на предложение новых авто. Спрос на машины в сегменте от 3 миллионов рублей затормозился, в основном из-за всплеска продаж во второй половине 2025-го из-за роста утильсбора.Остались определенные вопросы и к качеству некоторых моделей китайского автопрома.“Как правило, они связаны с работой системы климат-контроля. Она не всегда корректно справляется со своими задачами. Могут возникать сложности с электроникой, приводами дверей, настройками трансмиссии”, - указал он.Однако, если бренд официально представлен на российском рынке, то, как правило, подобные проблемы встречаются редко и быстро устраняются. По-прежнему у китайских автомобилей есть проблемы с коррозионной стойкостью кузова. Так что зимой, когда на дорогах присутствует большое количество соли, не стоит забывать про мойку авто.Владельцам авто, попавшим в Россию по схеме параллельного импорта следует быть особенно готовым к самым разным сюрпризам. Ведь там точно не было никакой адаптации к российским условиям эксплуатации, предупредил Егор Васильев.В ближайшее время спрос на авто должен увеличиться. Тем более, что все больше китайских брендов открывают свои заводы на территории России. А значит, и цены на отдельные модели могут оказаться для покупателя вполне приемлемыми, заключил он.

