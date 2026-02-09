Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские автопроизводители интересуются локализацией в Саудовской Аравии - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260209/avto-867317429.html
Российские автопроизводители интересуются локализацией в Саудовской Аравии
Российские автопроизводители интересуются локализацией в Саудовской Аравии - 09.02.2026, ПРАЙМ
Российские автопроизводители интересуются локализацией в Саудовской Аравии
Российские автопроизводители проявляют интерес к локализации своей продукции в Саудовской Аравии, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T13:28+0300
2026-02-09T13:28+0300
бизнес
россия
промышленность
саудовская аравия
рф
антон алиханов
минпромторг
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83263/94/832639418_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c656384d70c31c00b117e83e2a4eeffa.jpg
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Российские автопроизводители проявляют интерес к локализации своей продукции в Саудовской Аравии, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". "Да, у нас есть мысли, у наших автопроизводителей", - ответил министр об интересе в локализации российских отраслей промышленности в Саудовской Аравии. Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
https://1prime.ru/20260209/tovarooborot-867313751.html
саудовская аравия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83263/94/832639418_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_8a10fd315ed8b9606bc912fb84bf1fc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, саудовская аравия, рф, антон алиханов, минпромторг, авто
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Авто
13:28 09.02.2026
 
Российские автопроизводители интересуются локализацией в Саудовской Аравии

Алиханов: автопроизводители из РФ проявляют интерес к локализации в Саудовской Аравии

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги РФ и Саудовской Аравии
Государственные флаги РФ и Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Государственные флаги РФ и Саудовской Аравии. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Российские автопроизводители проявляют интерес к локализации своей продукции в Саудовской Аравии, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
"Да, у нас есть мысли, у наших автопроизводителей", - ответил министр об интересе в локализации российских отраслей промышленности в Саудовской Аравии.
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Алиханов оценил объем товарооборота с Саудовской Аравией
12:14
 
БизнесРОССИЯПромышленностьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯРФАнтон АлихановМинпромторгАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала