https://1prime.ru/20260209/avto-867317429.html
Российские автопроизводители интересуются локализацией в Саудовской Аравии
Российские автопроизводители интересуются локализацией в Саудовской Аравии - 09.02.2026, ПРАЙМ
Российские автопроизводители интересуются локализацией в Саудовской Аравии
Российские автопроизводители проявляют интерес к локализации своей продукции в Саудовской Аравии, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T13:28+0300
2026-02-09T13:28+0300
2026-02-09T13:28+0300
бизнес
россия
промышленность
саудовская аравия
рф
антон алиханов
минпромторг
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83263/94/832639418_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c656384d70c31c00b117e83e2a4eeffa.jpg
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Российские автопроизводители проявляют интерес к локализации своей продукции в Саудовской Аравии, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". "Да, у нас есть мысли, у наших автопроизводителей", - ответил министр об интересе в локализации российских отраслей промышленности в Саудовской Аравии. Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
https://1prime.ru/20260209/tovarooborot-867313751.html
саудовская аравия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83263/94/832639418_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_8a10fd315ed8b9606bc912fb84bf1fc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, промышленность, саудовская аравия, рф, антон алиханов, минпромторг, авто
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Авто
Российские автопроизводители интересуются локализацией в Саудовской Аравии
Алиханов: автопроизводители из РФ проявляют интерес к локализации в Саудовской Аравии