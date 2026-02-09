https://1prime.ru/20260209/avto-867317429.html

Российские автопроизводители интересуются локализацией в Саудовской Аравии

2026-02-09T13:28+0300

ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Российские автопроизводители проявляют интерес к локализации своей продукции в Саудовской Аравии, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". "Да, у нас есть мысли, у наших автопроизводителей", - ответил министр об интересе в локализации российских отраслей промышленности в Саудовской Аравии. Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.

