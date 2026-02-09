Россияне купили рекордное число электромобилей с пробегом в 2025 году

https://1prime.ru/20260209/elektromobili-867306759.html
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Продажи электромобилей с пробегом в России по итогам 2025 года выросли на 24% и составили 15,2 тысячи штук, что стало рекордным результатом, сообщило агентство "Автостат". "По итогам 2025 года жители РФ приобрели 15,2 тысячи подержанных электрокаров. Эксперты агентства отмечают, что достигнутый результат на 24% больше, чем в 2024 году, став в итоге рекордным", - говорится в сообщении.Самой популярной маркой электромобилей на вторичном рынке остался японский Nissan (5,2 тысячи штук), на долю которого приходится более трети (34,4%) от общего объема. Следом идет китайский бренд Zeekr с результатом 2,2 тысячи штук. Почти каждый седьмой (14,5%) купленный в прошлом году б/у электромобиль относится к этому бренду. В топ-3 вошла также американская Tesla (1,8 тысячи штук), а суммарно на первую тройку марок пришлось более 60% рынка электрокаров с пробегом. "Отметим еще один любопытный момент: на вторичном рынке электромобилей в 2025 году присутствовало уже свыше 80 различных брендов. Для сравнения: в 2023 году их было примерно 60, в 2022-м – около 50, а в 2021-м – менее 35", - добавили в "Автостате". Среди моделей лидерами стали Nissan Leaf (5,1 тысячи штук), а также Zeekr 001 и Tesla Model 3, которых было продано 1,5 и 0,8 тысячи единиц соответственно.
