В Индии заявили, что будут самостоятельно выбирать поставщиков нефти - 09.02.2026
В Индии заявили, что будут самостоятельно выбирать поставщиков нефти
Индия будет руководствоваться национальными интересами при выборе поставщиков нефти, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. | 09.02.2026, ПРАЙМ
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев - ПРАЙМ. Индия будет руководствоваться национальными интересами при выборе поставщиков нефти, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. "Я могу твердо и уверенно сказать, что, будь то правительство или наш бизнес, в конечном счете, национальные интересы будут руководящим фактором при нашем выборе", - сказал он на пресс-конференции. Мисри отметил, что главным приоритетом властей Индии является защита интересов индийских потребителей в том, что касается энергетики, обеспечение того, чтобы они получали достаточное количество энергии по разумной цене и за счет надежных и безопасных поставок. "Если вы посмотрите на данные, вы увидите, что мы импортируем сырую нефть из десятков стран. В этом отношении мы не зависим от какого-либо одного источника и не собираемся зависеть. И естественно, что набор источников время от времени меняется в зависимости от объективных рыночных условий", - заявил Мисри. Он добавил, что подход Индии заключается в поддержании множественности источников поставок и их соответствующей диверсификации для обеспечения стабильности. Ранее президента США Дональд Трамп подписал указ об отмене пошлины в размере 25% на индийские товары, утверждая, что Индия якобы обязалась прекратить закупки российской нефти и начать закупать американские энергоносители.
17:15 09.02.2026
 
В Индии заявили, что будут самостоятельно выбирать поставщиков нефти

Мисри: Индия будет руководствоваться нацинтересами при выборе поставщиков нефти

Флаг Индии
Флаг Индии
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев - ПРАЙМ. Индия будет руководствоваться национальными интересами при выборе поставщиков нефти, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.
"Я могу твердо и уверенно сказать, что, будь то правительство или наш бизнес, в конечном счете, национальные интересы будут руководящим фактором при нашем выборе", - сказал он на пресс-конференции.
Мисри отметил, что главным приоритетом властей Индии является защита интересов индийских потребителей в том, что касается энергетики, обеспечение того, чтобы они получали достаточное количество энергии по разумной цене и за счет надежных и безопасных поставок.
"Если вы посмотрите на данные, вы увидите, что мы импортируем сырую нефть из десятков стран. В этом отношении мы не зависим от какого-либо одного источника и не собираемся зависеть. И естественно, что набор источников время от времени меняется в зависимости от объективных рыночных условий", - заявил Мисри.
Он добавил, что подход Индии заключается в поддержании множественности источников поставок и их соответствующей диверсификации для обеспечения стабильности.
Ранее президента США Дональд Трамп подписал указ об отмене пошлины в размере 25% на индийские товары, утверждая, что Индия якобы обязалась прекратить закупки российской нефти и начать закупать американские энергоносители.
Индия потратила 2,7 миллиарда долларов на закупки нефти в России в декабре
