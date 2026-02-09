https://1prime.ru/20260209/indiya-867326709.html
В Индии заявили, что будут самостоятельно выбирать поставщиков нефти
2026-02-09T17:15+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев - ПРАЙМ. Индия будет руководствоваться национальными интересами при выборе поставщиков нефти, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. "Я могу твердо и уверенно сказать, что, будь то правительство или наш бизнес, в конечном счете, национальные интересы будут руководящим фактором при нашем выборе", - сказал он на пресс-конференции. Мисри отметил, что главным приоритетом властей Индии является защита интересов индийских потребителей в том, что касается энергетики, обеспечение того, чтобы они получали достаточное количество энергии по разумной цене и за счет надежных и безопасных поставок. "Если вы посмотрите на данные, вы увидите, что мы импортируем сырую нефть из десятков стран. В этом отношении мы не зависим от какого-либо одного источника и не собираемся зависеть. И естественно, что набор источников время от времени меняется в зависимости от объективных рыночных условий", - заявил Мисри. Он добавил, что подход Индии заключается в поддержании множественности источников поставок и их соответствующей диверсификации для обеспечения стабильности. Ранее президента США Дональд Трамп подписал указ об отмене пошлины в размере 25% на индийские товары, утверждая, что Индия якобы обязалась прекратить закупки российской нефти и начать закупать американские энергоносители.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
