"Циан" назвал регионы России с самой высокой просрочкой по ипотеке

2026-02-09T00:16+0300

МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Ингушетия, Дагестан и Тува лидируют среди регионов России по уровню просроченной задолженности по ипотеке, свидетельствуют результаты исследования "Циана", имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость. Как следует из аналитических материалов платформы, подготовленных на основании данных ЦБ России, в 2025 году общий уровень просрочки по ипотеке в среднем по стране вырос вдвое – с 0,5 до 1%, а ее объем – с 95 до 206 миллиардов рублей. При этом на вторичном рынке с учетом индивидуального жилья доля просроченной задолженности увеличилась более значительно, чем в сегменте новостроек, и достигла 1,2% (+0,6 процентного пункта), что соответствует 187 миллиардам рублей. На первичном рынке жилья показатель равен 0,4% (+0,2 процентного пункта), или 19 миллиардам рублей. На первом месте по доле просроченной задолженности среди российских регионов находится Ингушетия – 10,6% (+3,3 процентного пункта за год). Второе место занял Дагестан с уровнем просрочки в 4,6% (+1,6 процентного пункта), третье – Тува с результатом 4,3% (+3,4 процентного пункта). В пятерку регионов-лидеров по уровню просрочки также вошли Чечня и Северная Осетия: в обоих субъектах просроченная задолженность увеличилась за 2025 год на 1,1 процентного пункта – до 3,7%. В Москве просрочка достигла 0,9% (+0,3 процентного пункта), в Московской области – 1,1% (+0,6 процентного пункта), в Петербурге – 0,8% (+0,4 процентного пункта). По словам ведущего аналитика "Циана" Елены Бобровской, общероссийский уровень просроченной ипотечной задолженности в 1% по итогам 2025 года можно назвать высоким показателем по сравнению с цифрами последних пяти лет, хотя и не рекордным. Она напомнила, что в 2020-2024 годах среднее значение было 0,5%. "Для сравнения: в розничных кредитах, по данным ЦБ, доля проблемных кредитов в конце 2025 года составила 4,6%. Размер просрочки до сих пор незначителен в сравнении с общим объемом задолженности – 205 миллиардов рублей против 20,8 триллиона рублей, но стремительный рост вызывает опасения", – отметила Бобровская. Как указала она, быстрыми темпами объем и доля просроченной задолженности по ипотеке начали увеличиваться в России с осени 2024 года. "На это повлияли ужесточение ипотечных условий, замедление роста доходов населения и увеличение потребительских расходов из-за роста цен. При низких ставках и высоких темпах увеличения зарплат платежи вносили исправнее и закрывали ранее возникшую задолженность, поэтому в предыдущие годы объем просрочки рос медленно, а ее доля снижалась", – сообщила Бобровская. По ее прогнозу, в ближайшие месяцы доля просроченной задолженности в стране продолжит расти, но, вероятно, медленнее, чем в 2025 году. В последний год из-за ужесточения условий ипотеку одобряли заемщикам с более низкой долговой нагрузкой, поэтому вероятность просрочки по новым кредитам ниже, чем по тем, которые выдавались в 2023-м и первой половине 2024-го, пояснила Бобровская.

