В Иране анонсировали инспекцию МАГАТЭ на ядерных объектах

В Иране анонсировали инспекцию МАГАТЭ на ядерных объектах

ТЕГЕРАН, 9 фев - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие дни проведет инспекцию на ряде иранских ядерных объектов, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами. "После войны (Ирана и Израиля в июне 2025 года инспекторами МАГАТЭ - ред.) была проведена инспекция объектов, не подвергшихся нападению, а в ближайшие дни они осмотрят ряд других объектов", - приводит слова Эслами агентство Tasnim.

2026

