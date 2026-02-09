Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иране анонсировали инспекцию МАГАТЭ на ядерных объектах
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16676f9f166b7945343f59f3d8d803ac.jpg
ТЕГЕРАН, 9 фев - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие дни проведет инспекцию на ряде иранских ядерных объектов, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами. &quot;После войны (Ирана и Израиля в июне 2025 года инспекторами МАГАТЭ - ред.) была проведена инспекция объектов, не подвергшихся нападению, а в ближайшие дни они осмотрят ряд других объектов&quot;, - приводит слова Эслами агентство Tasnim.
15:42 09.02.2026
 
Флаг с эмблемой МАГАТЭ
Флаг с эмблемой МАГАТЭ. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 фев - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие дни проведет инспекцию на ряде иранских ядерных объектов, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами.

"После войны (Ирана и Израиля в июне 2025 года инспекторами МАГАТЭ - ред.) была проведена инспекция объектов, не подвергшихся нападению, а в ближайшие дни они осмотрят ряд других объектов", - приводит слова Эслами агентство Tasnim.

 
Заголовок открываемого материала