Посол назвал долю рынка, занимаемую корейским автопромом до ухода из России

Посол назвал долю рынка, занимаемую корейским автопромом до ухода из России

Ушедшие из России южнокорейские автопроизводители занимали почти 24% рынка, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев. | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T14:49+0300

СЕУЛ, 9 фев - ПРАЙМ. Ушедшие из России южнокорейские автопроизводители занимали почти 24% рынка, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев. Как напомнил посол, свои поставки в РФ в 2022 году приостановили автопроизводители Hyundai и KIA, последний также прекратил контрактную сборку транспортных средств на мощностях ООО "Автотор" в Калининградской области. В 2024 году автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге был продан за символическую сумму с правом обратного выкупа, срок которого уже прошел. Компания ранее сообщила РИА Новости, что не воспользовалась возможностью выкупа. "Таким образом, указанные корпорации покинули российский рынок, на котором их совокупная доля достигала почти 24%", - пояснил Зиновьев. Он добавил, что в настоящее время присутствие южнокорейских автопроизводителей в России является "символическим", по данным российских отраслевых источников, в 2025 году их удельный вес составил лишь 0,6%.

