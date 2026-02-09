Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РСТ рассказали о ситуации с возвращением российских туристов с Кубы - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260209/kuba-867312267.html
В РСТ рассказали о ситуации с возвращением российских туристов с Кубы
В РСТ рассказали о ситуации с возвращением российских туристов с Кубы - 09.02.2026, ПРАЙМ
В РСТ рассказали о ситуации с возвращением российских туристов с Кубы
Порядка 4 тысяч организованных туристов из России может в настоящее время находиться на Кубе, ситуация с их возвращением обратно стабильная, сообщили РИА... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T11:45+0300
2026-02-09T11:45+0300
туризм
бизнес
россия
куба
сша
рф
российский союз туриндустрии
pegas touristik
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867312112_0:511:2733:2048_1920x0_80_0_0_08bbcf1797ef34be3a28b4004a9149b1.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Порядка 4 тысяч организованных туристов из России может в настоящее время находиться на Кубе, ситуация с их возвращением обратно стабильная, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора Pegas Touristik, который работает на направлении. Министр внутренней торговли республики Оскар Фрага-Перес на прошлой неделе заявил, что Куба запускает комплекс антикризисных мер для сохранения запасов топлива и обеспечения работы жизненно важных отраслей экономики на фоне действий США. В то же время в Ассоциации туроператоров (АТОР) говорили, что авиакомпании РФ, доставляющие 99% туристов на Кубу, не испытывают затруднений в заправке в кубинских аэропортах. "По нашим данным, в настоящее время на Кубе находится порядка 4 тысяч организованных туристов из России", - сообщили в РСТ. По словам генерального директора Pegas Touristik Анны Подгорной, речь идет об организованных туристах. "На текущий момент ситуация с возвращением российских туристов стабильная, все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работу в штатном режиме. Информации о срывах или невозможности вывоза туристов нет", - добавила Подгорная. По ее словам, запросы от туристов по ситуации на Кубе поступают, но носят уточняющий и информационных характер. "Туроператоры находятся в постоянном контакте с авиакомпаниями и принимающей стороной. Рассматриваются стандартные сценарии: корректировка расписаний", - добавила Подгорная.
https://1prime.ru/20260207/ator-867277975.html
куба
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867312112_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_acd6b53116ad6b0498ff625abe24bbd6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, куба, сша, рф, российский союз туриндустрии, pegas touristik, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КУБА, США, РФ, Российский союз туриндустрии, Pegas Touristik, АТОР
11:45 09.02.2026
 
В РСТ рассказали о ситуации с возвращением российских туристов с Кубы

РСТ: на Кубе могут находиться около четырех тысяч организованных туристов из России

© РИА Новости . Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Овчинникова
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Порядка 4 тысяч организованных туристов из России может в настоящее время находиться на Кубе, ситуация с их возвращением обратно стабильная, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора Pegas Touristik, который работает на направлении.
Министр внутренней торговли республики Оскар Фрага-Перес на прошлой неделе заявил, что Куба запускает комплекс антикризисных мер для сохранения запасов топлива и обеспечения работы жизненно важных отраслей экономики на фоне действий США. В то же время в Ассоциации туроператоров (АТОР) говорили, что авиакомпании РФ, доставляющие 99% туристов на Кубу, не испытывают затруднений в заправке в кубинских аэропортах.
"По нашим данным, в настоящее время на Кубе находится порядка 4 тысяч организованных туристов из России", - сообщили в РСТ.
По словам генерального директора Pegas Touristik Анны Подгорной, речь идет об организованных туристах.
"На текущий момент ситуация с возвращением российских туристов стабильная, все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работу в штатном режиме. Информации о срывах или невозможности вывоза туристов нет", - добавила Подгорная.
По ее словам, запросы от туристов по ситуации на Кубе поступают, но носят уточняющий и информационных характер.
"Туроператоры находятся в постоянном контакте с авиакомпаниями и принимающей стороной. Рассматриваются стандартные сценарии: корректировка расписаний", - добавила Подгорная.
Флаг Кубы
В АТОР рассказали о ситуации с рейсами между Кубой и Россией
7 февраля, 20:29
 
ТуризмБизнесРОССИЯКУБАСШАРФРоссийский союз туриндустрииPegas TouristikАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала