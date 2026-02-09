В РСТ рассказали о ситуации с возвращением российских туристов с Кубы
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Порядка 4 тысяч организованных туристов из России может в настоящее время находиться на Кубе, ситуация с их возвращением обратно стабильная, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора Pegas Touristik, который работает на направлении.
Министр внутренней торговли республики Оскар Фрага-Перес на прошлой неделе заявил, что Куба запускает комплекс антикризисных мер для сохранения запасов топлива и обеспечения работы жизненно важных отраслей экономики на фоне действий США. В то же время в Ассоциации туроператоров (АТОР) говорили, что авиакомпании РФ, доставляющие 99% туристов на Кубу, не испытывают затруднений в заправке в кубинских аэропортах.
"По нашим данным, в настоящее время на Кубе находится порядка 4 тысяч организованных туристов из России", - сообщили в РСТ.
По словам генерального директора Pegas Touristik Анны Подгорной, речь идет об организованных туристах.
"На текущий момент ситуация с возвращением российских туристов стабильная, все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работу в штатном режиме. Информации о срывах или невозможности вывоза туристов нет", - добавила Подгорная.
По ее словам, запросы от туристов по ситуации на Кубе поступают, но носят уточняющий и информационных характер.
"Туроператоры находятся в постоянном контакте с авиакомпаниями и принимающей стороной. Рассматриваются стандартные сценарии: корректировка расписаний", - добавила Подгорная.