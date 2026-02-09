Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубе заканчивается авиатопливо, сообщили СМИ - 09.02.2026
На Кубе заканчивается авиатопливо, сообщили СМИ
МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Власти Кубы уведомили международные авиакомпании, что в понедельник на острове закончится авиационное топливо, передает агентство EFE со ссылкой на источники. Сообщается, что такая ситуация скажется в первую очередь, на авиакомпаниях США, Испании, Панамы и Мексики, а дефицит авиационного топлива, вероятно, приведет к меньшему числу рейсов и сокращению числа путешественников на острове. Ранее посол России в Гаване Виктор Коронелли заявил в интервью РИА Новости, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Куба якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.
11:47 09.02.2026
 
На Кубе заканчивается авиатопливо, сообщили СМИ

EFE: Куба уведомила авиакомпании, что в понедельник на острове закончится авиатопливо

Флаг Кубы
Флаг Кубы
Флаг Кубы. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Власти Кубы уведомили международные авиакомпании, что в понедельник на острове закончится авиационное топливо, передает агентство EFE со ссылкой на источники.
Сообщается, что такая ситуация скажется в первую очередь, на авиакомпаниях США, Испании, Панамы и Мексики, а дефицит авиационного топлива, вероятно, приведет к меньшему числу рейсов и сокращению числа путешественников на острове.
Ранее посол России в Гаване Виктор Коронелли заявил в интервью РИА Новости, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Куба якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.
В РСТ рассказали о ситуации с возвращением российских туристов с Кубы
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
