https://1prime.ru/20260209/kuba-867312437.html

На Кубе заканчивается авиатопливо, сообщили СМИ

На Кубе заканчивается авиатопливо, сообщили СМИ - 09.02.2026, ПРАЙМ

На Кубе заканчивается авиатопливо, сообщили СМИ

Власти Кубы уведомили международные авиакомпании, что в понедельник на острове закончится авиационное топливо, передает агентство EFE со ссылкой на источники. | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T11:47+0300

2026-02-09T11:47+0300

2026-02-09T11:47+0300

энергетика

бизнес

нефть

куба

сша

венесуэла

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82116/20/821162057_0:82:3017:1779_1920x0_80_0_0_edd65ef15a5539e7c2f1dad80910a8ea.jpg

МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Власти Кубы уведомили международные авиакомпании, что в понедельник на острове закончится авиационное топливо, передает агентство EFE со ссылкой на источники. Сообщается, что такая ситуация скажется в первую очередь, на авиакомпаниях США, Испании, Панамы и Мексики, а дефицит авиационного топлива, вероятно, приведет к меньшему числу рейсов и сокращению числа путешественников на острове. Ранее посол России в Гаване Виктор Коронелли заявил в интервью РИА Новости, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Куба якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.

https://1prime.ru/20260209/kuba-867312267.html

куба

сша

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, нефть, куба, сша, венесуэла, дональд трамп