На Кубе заканчивается авиатопливо, сообщили СМИ
На Кубе заканчивается авиатопливо, сообщили СМИ - 09.02.2026
На Кубе заканчивается авиатопливо, сообщили СМИ
Власти Кубы уведомили международные авиакомпании, что в понедельник на острове закончится авиационное топливо, передает агентство EFE со ссылкой на источники. | 09.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Власти Кубы уведомили международные авиакомпании, что в понедельник на острове закончится авиационное топливо, передает агентство EFE со ссылкой на источники. Сообщается, что такая ситуация скажется в первую очередь, на авиакомпаниях США, Испании, Панамы и Мексики, а дефицит авиационного топлива, вероятно, приведет к меньшему числу рейсов и сокращению числа путешественников на острове. Ранее посол России в Гаване Виктор Коронелли заявил в интервью РИА Новости, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Куба якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.
