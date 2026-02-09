https://1prime.ru/20260209/kuba-867322744.html

На Кубе часть отелей приостановила работу из-за топливного кризиса

2026-02-09T15:51+0300

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Часть отелей на Кубе на фоне топливного кризиса приостановила работу и туристов переселяют в отели выше классом, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР). "Часть отелей на кубинских курортах на время приостанавливают работу, туристов бесплатно переселяют, как правило, в гостиницы более высокой категории", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР. В частности, по их информации, уже закрыты или приостановили работу отели Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia, Domina Varadero, Mojito (Кайо-Коко), Tuxpan (Варадеро), Costa Sur, Memories Paraiso Azul Beach Resort 5*. "При этом Sol Cayo Coco, Meliá Jardines del Rey, Meliá Cayo Coco и Meliá Costa Rey продолжают работать в обычном режиме", - указано в сообщении. В свою очередь руководитель пресс-службы компании "Интурист" Дарья Домостроева сказала РИА Новости, что ей неизвестно о случах переселения туристов в отели классом ниже, чем указано в договоре с туроператором. "В рамках тура такого быть не должно, так как это существенное нарушение условий договора. Соответственно, должны предоставляться аналогичные услуги. Мы не можем подтвердить такую информацию. Могут переселить, отправить в отели пониже категории около аэропорта в ожидании вылета, в связи с задержкой вылета рейса, такое может быть", - сказала она. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости указал на то, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.

