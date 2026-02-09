Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубе часть отелей приостановила работу из-за топливного кризиса - 09.02.2026
https://1prime.ru/20260209/kuba-867322744.html
15:51 09.02.2026
 
На Кубе часть отелей приостановила работу из-за топливного кризиса

АТОР: часть отелей на Кубе приостановила работу из-за топливного кризиса

© РИА Новости . Олег ВязьмитиновТуристы на пляже на Кубе
Туристы на пляже на Кубе - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Туристы на пляже на Кубе. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Вязьмитинов
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Часть отелей на Кубе на фоне топливного кризиса приостановила работу и туристов переселяют в отели выше классом, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
"Часть отелей на кубинских курортах на время приостанавливают работу, туристов бесплатно переселяют, как правило, в гостиницы более высокой категории", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.
Флаг Кубы
На Кубе заканчивается авиатопливо, сообщили СМИ
11:47
В частности, по их информации, уже закрыты или приостановили работу отели Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia, Domina Varadero, Mojito (Кайо-Коко), Tuxpan (Варадеро), Costa Sur, Memories Paraiso Azul Beach Resort 5*.
"При этом Sol Cayo Coco, Meliá Jardines del Rey, Meliá Cayo Coco и Meliá Costa Rey продолжают работать в обычном режиме", - указано в сообщении.
В свою очередь руководитель пресс-службы компании "Интурист" Дарья Домостроева сказала РИА Новости, что ей неизвестно о случах переселения туристов в отели классом ниже, чем указано в договоре с туроператором.
"В рамках тура такого быть не должно, так как это существенное нарушение условий договора. Соответственно, должны предоставляться аналогичные услуги. Мы не можем подтвердить такую информацию. Могут переселить, отправить в отели пониже категории около аэропорта в ожидании вылета, в связи с задержкой вылета рейса, такое может быть", - сказала она.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости указал на то, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
Вид на Гавану, Куба - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
В РСТ рассказали о ситуации с возвращением российских туристов с Кубы
11:45
 
ТуризмБизнесКУБАСШАГаванаДональд ТрампАТОРИнтуристРОССИЯ
 
 
