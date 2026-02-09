https://1prime.ru/20260209/kuba-867322744.html
На Кубе часть отелей приостановила работу из-за топливного кризиса
На Кубе часть отелей приостановила работу из-за топливного кризиса - 09.02.2026, ПРАЙМ
На Кубе часть отелей приостановила работу из-за топливного кризиса
Часть отелей на Кубе на фоне топливного кризиса приостановила работу и туристов переселяют в отели выше классом, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T15:51+0300
2026-02-09T15:51+0300
2026-02-09T15:51+0300
туризм
бизнес
куба
сша
гавана
дональд трамп
атор
интурист
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1b/865970474_0:228:536:530_1920x0_80_0_0_50119c6f90f24c718f1c2e99781ee20e.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Часть отелей на Кубе на фоне топливного кризиса приостановила работу и туристов переселяют в отели выше классом, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР). "Часть отелей на кубинских курортах на время приостанавливают работу, туристов бесплатно переселяют, как правило, в гостиницы более высокой категории", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР. В частности, по их информации, уже закрыты или приостановили работу отели Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia, Domina Varadero, Mojito (Кайо-Коко), Tuxpan (Варадеро), Costa Sur, Memories Paraiso Azul Beach Resort 5*. "При этом Sol Cayo Coco, Meliá Jardines del Rey, Meliá Cayo Coco и Meliá Costa Rey продолжают работать в обычном режиме", - указано в сообщении. В свою очередь руководитель пресс-службы компании "Интурист" Дарья Домостроева сказала РИА Новости, что ей неизвестно о случах переселения туристов в отели классом ниже, чем указано в договоре с туроператором. "В рамках тура такого быть не должно, так как это существенное нарушение условий договора. Соответственно, должны предоставляться аналогичные услуги. Мы не можем подтвердить такую информацию. Могут переселить, отправить в отели пониже категории около аэропорта в ожидании вылета, в связи с задержкой вылета рейса, такое может быть", - сказала она. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости указал на то, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
https://1prime.ru/20260209/kuba-867312437.html
https://1prime.ru/20260209/kuba-867312267.html
куба
сша
гавана
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1b/865970474_0:178:536:580_1920x0_80_0_0_36aa8406173eeb8a6578df1bb8202805.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, куба, сша, гавана, дональд трамп, атор, интурист, россия
Туризм, Бизнес, КУБА, США, Гавана, Дональд Трамп, АТОР, Интурист, РОССИЯ
На Кубе часть отелей приостановила работу из-за топливного кризиса
АТОР: часть отелей на Кубе приостановила работу из-за топливного кризиса
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Часть отелей на Кубе на фоне топливного кризиса приостановила работу и туристов переселяют в отели выше классом, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
"Часть отелей на кубинских курортах на время приостанавливают работу, туристов бесплатно переселяют, как правило, в гостиницы более высокой категории", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР
.
На Кубе заканчивается авиатопливо, сообщили СМИ
В частности, по их информации, уже закрыты или приостановили работу отели Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia, Domina Varadero, Mojito (Кайо-Коко), Tuxpan (Варадеро), Costa Sur, Memories Paraiso Azul Beach Resort 5*.
"При этом Sol Cayo Coco, Meliá Jardines del Rey, Meliá Cayo Coco и Meliá Costa Rey продолжают работать в обычном режиме", - указано в сообщении.
В свою очередь руководитель пресс-службы компании "Интурист
" Дарья Домостроева сказала РИА Новости, что ей неизвестно о случах переселения туристов в отели классом ниже, чем указано в договоре с туроператором.
"В рамках тура такого быть не должно, так как это существенное нарушение условий договора. Соответственно, должны предоставляться аналогичные услуги. Мы не можем подтвердить такую информацию. Могут переселить, отправить в отели пониже категории около аэропорта в ожидании вылета, в связи с задержкой вылета рейса, такое может быть", - сказала она.
Президент США Дональд Трамп
29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе
, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны
. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости указал на то, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы
многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
В РСТ рассказали о ситуации с возвращением российских туристов с Кубы