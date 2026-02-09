https://1prime.ru/20260209/kuba-867326995.html
Группа "Аэрофлот" продолжит полеты на Кубу
Группа "Аэрофлот" продолжит полеты на Кубу
2026-02-09T17:22+0300
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), несмотря на сообщения авиавластей Кубы о дефиците авиатоплива, продолжит полеты в Гавану и Варадеро, сообщила материнская компания группы. "На фоне сообщений со стороны авиавластей Кубы о дефиците авиационного топлива в аэропортах Гаваны и Варадеро "Аэрофлот" продолжит выполнять программу полётов авиакомпании "Россия" (относится к группе "Аэрофлот") в указанные пункты назначения", - говорится в сообщении. При изменении ситуации "Аэрофлот" оперативно проинформирует пассажиров о статусе выполнения рейсов на Кубу.
