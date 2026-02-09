Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Группа "Аэрофлот" продолжит полеты на Кубу - 09.02.2026, ПРАЙМ
Группа "Аэрофлот" продолжит полеты на Кубу
бизнес
россия
нефть
куба
гавана
аэрофлот
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), несмотря на сообщения авиавластей Кубы о дефиците авиатоплива, продолжит полеты в Гавану и Варадеро, сообщила материнская компания группы. "На фоне сообщений со стороны авиавластей Кубы о дефиците авиационного топлива в аэропортах Гаваны и Варадеро "Аэрофлот" продолжит выполнять программу полётов авиакомпании "Россия" (относится к группе "Аэрофлот") в указанные пункты назначения", - говорится в сообщении. При изменении ситуации "Аэрофлот" оперативно проинформирует пассажиров о статусе выполнения рейсов на Кубу.
куба
гавана
бизнес, россия, нефть, куба, гавана, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Нефть, КУБА, Гавана, Аэрофлот
17:22 09.02.2026
 
Гавана, Куба
Гавана, Куба
Гавана, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), несмотря на сообщения авиавластей Кубы о дефиците авиатоплива, продолжит полеты в Гавану и Варадеро, сообщила материнская компания группы.
"На фоне сообщений со стороны авиавластей Кубы о дефиците авиационного топлива в аэропортах Гаваны и Варадеро "Аэрофлот" продолжит выполнять программу полётов авиакомпании "Россия" (относится к группе "Аэрофлот") в указанные пункты назначения", - говорится в сообщении.
При изменении ситуации "Аэрофлот" оперативно проинформирует пассажиров о статусе выполнения рейсов на Кубу.
На Кубе часть отелей приостановила работу из-за топливного кризиса
