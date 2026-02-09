Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" проверяет информацию о множественных дефектах в Lada Largus - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260209/lada-867321525.html
"АвтоВАЗ" проверяет информацию о множественных дефектах в Lada Largus
"АвтоВАЗ" проверяет информацию о множественных дефектах в Lada Largus - 09.02.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" проверяет информацию о множественных дефектах в Lada Largus
"АвтоВАЗ" проверяет данные о множественных дефектах электронного блока управления в Lada Largus, число обращений по ним не превышает доли в одну тысячную от... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T15:21+0300
2026-02-09T16:11+0300
бизнес
ижевск
автоваз
авто
lada largus
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83288/59/832885990_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_65b41c09dc950abee3a815253a04e633.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" проверяет данные о множественных дефектах электронного блока управления в Lada Largus, число обращений по ним не превышает доли в одну тысячную от количества проданных машин, которое с 2024 года оценивается в 59 тысяч единиц, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.Ранее в понедельник Telegram-канал Mash сообщил о якобы массовом дефекте электронного блока управления на Lada Largus, а также частых поломках двигателя, коробки передач и сбоях в электронике."Мы, как ведущий российский автопроизводитель, заинтересованы в обеспечении и повышении качества наших автомобилей, поэтому дополнительно запросили коллег из Mash (пока без ответа) и проверяем информацию по обратившимся сервисным центрам и автопаркам", - прокомментировали в "АвтоВАЗе"."С момента возобновления производства Lada Largus в Ижевске в 2024 году было продано более 59 тысяч этих автомобилей. Их гарантийная и сервисная статистика показывает, что количество обращений по работе ЭБУ (электронного блока управления - ред.) не превышает одну тысячную долю от общего объема реализованных автомобилей", - добавили в пресс-службе.Производитель подчеркнул, что может рассматривать только официальные обращения в официальные сервисные центры, поскольку только там есть необходимое диагностическое оборудование и специалисты с нужными компетенциями.По данным агентства "Автостат", продажи новых автомобилей Lada в России по итогам января снизились на 28,7% в годовом выражении и составили 19,6 тысячи штук.
ижевск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83288/59/832885990_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_04b3d674c8fac3df3bb99e2a47873036.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ижевск, автоваз, авто, lada largus, россия
Бизнес, Ижевск, АвтоВАЗ, Авто, Lada Largus, РОССИЯ
15:21 09.02.2026 (обновлено: 16:11 09.02.2026)
 
"АвтоВАЗ" проверяет информацию о множественных дефектах в Lada Largus

"АвтоВАЗ" проверяет данные о множественных дефектах блока управления в Lada Largus

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Largus
Автомобиль Lada Largus - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Автомобиль Lada Largus. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" проверяет данные о множественных дефектах электронного блока управления в Lada Largus, число обращений по ним не превышает доли в одну тысячную от количества проданных машин, которое с 2024 года оценивается в 59 тысяч единиц, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.
Ранее в понедельник Telegram-канал Mash сообщил о якобы массовом дефекте электронного блока управления на Lada Largus, а также частых поломках двигателя, коробки передач и сбоях в электронике.
"Мы, как ведущий российский автопроизводитель, заинтересованы в обеспечении и повышении качества наших автомобилей, поэтому дополнительно запросили коллег из Mash (пока без ответа) и проверяем информацию по обратившимся сервисным центрам и автопаркам", - прокомментировали в "АвтоВАЗе".
"С момента возобновления производства Lada Largus в Ижевске в 2024 году было продано более 59 тысяч этих автомобилей. Их гарантийная и сервисная статистика показывает, что количество обращений по работе ЭБУ (электронного блока управления - ред.) не превышает одну тысячную долю от общего объема реализованных автомобилей", - добавили в пресс-службе.
Производитель подчеркнул, что может рассматривать только официальные обращения в официальные сервисные центры, поскольку только там есть необходимое диагностическое оборудование и специалисты с нужными компетенциями.
По данным агентства "Автостат", продажи новых автомобилей Lada в России по итогам января снизились на 28,7% в годовом выражении и составили 19,6 тысячи штук.
 
БизнесИжевскАвтоВАЗАвтоLada LargusРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала