2026-02-09T06:50+0300
2026-02-09T06:50+0300
2026-02-09T06:51+0300
Аналитик Мартьянов: боевые действия на Украине выявили недостатки НАТО
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ.
Конфликт на Украине обнародовал уровень некомпетентности специалистов из стран НАТО, ткое мнение в эфире YouTube-канала
высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов.
"На Западе, особенно в Европе, царит истерика. <…> Война на Украине подходит к концу. НАТО проиграла. <…> А русские продолжают делать то, что они делали, пытаясь убедить объединенный Запад сесть за стал переговоров. Запад отказался, потому что они некомпетентны. <…> Теперь же они не могут пойти на попятную и сказать: "Ладно... мы неудачники", — указал аналитик.
По его оценкам, военные силы НАТО недостаточно подготовлены для эффективных действий в условиях современного боя.
"НАТО проиграла, когда фактически выставила себя на показ кучкой дилетантов в военном отношении <…> во время так называемого контрнаступления в 2023 году. <…> Все, что известно военно-воздушным силам НАТО <…> о воздушных боях, совершенно неприменимо. <…> Все, что они узнали в локальных конфликтах, абсолютно бесполезно. В реальном бою все совсем по-другому", — отметил Мартьянов.
По информации Министерства обороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской области. Потери ВСУ составили 1105 военнослужащих, 58 единиц военной автотехники, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, 11 танков. Вместе с тем российские средства ПВО сбили 42 беспилотных летательных аппарата.
