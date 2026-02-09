Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Царит истерика". НАТО обвинили в некомпетентности из-за событий на Украине - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260209/nato-867303727.html
"Царит истерика". НАТО обвинили в некомпетентности из-за событий на Украине
"Царит истерика". НАТО обвинили в некомпетентности из-за событий на Украине - 09.02.2026, ПРАЙМ
"Царит истерика". НАТО обвинили в некомпетентности из-за событий на Украине
Конфликт на Украине обнародовал уровень некомпетентности специалистов из стран НАТО, ткое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T06:50+0300
2026-02-09T06:51+0300
спецоперация на украине
запад
европа
нато
всу
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Конфликт на Украине обнародовал уровень некомпетентности специалистов из стран НАТО, ткое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов."На Западе, особенно в Европе, царит истерика. &lt;…&gt; Война на Украине подходит к концу. НАТО проиграла. &lt;…&gt; А русские продолжают делать то, что они делали, пытаясь убедить объединенный Запад сесть за стал переговоров. Запад отказался, потому что они некомпетентны. &lt;…&gt; Теперь же они не могут пойти на попятную и сказать: "Ладно... мы неудачники", — указал аналитик.По его оценкам, военные силы НАТО недостаточно подготовлены для эффективных действий в условиях современного боя. "НАТО проиграла, когда фактически выставила себя на показ кучкой дилетантов в военном отношении &lt;…&gt; во время так называемого контрнаступления в 2023 году. &lt;…&gt; Все, что известно военно-воздушным силам НАТО &lt;…&gt; о воздушных боях, совершенно неприменимо. &lt;…&gt; Все, что они узнали в локальных конфликтах, абсолютно бесполезно. В реальном бою все совсем по-другому", — отметил Мартьянов.По информации Министерства обороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской области. Потери ВСУ составили 1105 военнослужащих, 58 единиц военной автотехники, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, 11 танков. Вместе с тем российские средства ПВО сбили 42 беспилотных летательных аппарата.
https://1prime.ru/20260207/ukraina-867265554.html
запад
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, европа, нато, всу, украина
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, ЕВРОПА, НАТО, ВСУ, УКРАИНА
06:50 09.02.2026 (обновлено: 06:51 09.02.2026)
 
"Царит истерика". НАТО обвинили в некомпетентности из-за событий на Украине

Аналитик Мартьянов: боевые действия на Украине выявили недостатки НАТО

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Конфликт на Украине обнародовал уровень некомпетентности специалистов из стран НАТО, ткое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов.
"На Западе, особенно в Европе, царит истерика. <…> Война на Украине подходит к концу. НАТО проиграла. <…> А русские продолжают делать то, что они делали, пытаясь убедить объединенный Запад сесть за стал переговоров. Запад отказался, потому что они некомпетентны. <…> Теперь же они не могут пойти на попятную и сказать: "Ладно... мы неудачники", — указал аналитик.
По его оценкам, военные силы НАТО недостаточно подготовлены для эффективных действий в условиях современного боя.
"НАТО проиграла, когда фактически выставила себя на показ кучкой дилетантов в военном отношении <…> во время так называемого контрнаступления в 2023 году. <…> Все, что известно военно-воздушным силам НАТО <…> о воздушных боях, совершенно неприменимо. <…> Все, что они узнали в локальных конфликтах, абсолютно бесполезно. В реальном бою все совсем по-другому", — отметил Мартьянов.
По информации Министерства обороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской области. Потери ВСУ составили 1105 военнослужащих, 58 единиц военной автотехники, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, 11 танков. Вместе с тем российские средства ПВО сбили 42 беспилотных летательных аппарата.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
"Русские победят". На Западе раскрыли, что приготовили для Зеленского
7 февраля, 06:55
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДЕВРОПАНАТОВСУУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала