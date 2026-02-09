https://1prime.ru/20260209/nato-867303727.html

"Царит истерика". НАТО обвинили в некомпетентности из-за событий на Украине

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Конфликт на Украине обнародовал уровень некомпетентности специалистов из стран НАТО, ткое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов."На Западе, особенно в Европе, царит истерика. <…> Война на Украине подходит к концу. НАТО проиграла. <…> А русские продолжают делать то, что они делали, пытаясь убедить объединенный Запад сесть за стал переговоров. Запад отказался, потому что они некомпетентны. <…> Теперь же они не могут пойти на попятную и сказать: "Ладно... мы неудачники", — указал аналитик.По его оценкам, военные силы НАТО недостаточно подготовлены для эффективных действий в условиях современного боя. "НАТО проиграла, когда фактически выставила себя на показ кучкой дилетантов в военном отношении <…> во время так называемого контрнаступления в 2023 году. <…> Все, что известно военно-воздушным силам НАТО <…> о воздушных боях, совершенно неприменимо. <…> Все, что они узнали в локальных конфликтах, абсолютно бесполезно. В реальном бою все совсем по-другому", — отметил Мартьянов.По информации Министерства обороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской области. Потери ВСУ составили 1105 военнослужащих, 58 единиц военной автотехники, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, 11 танков. Вместе с тем российские средства ПВО сбили 42 беспилотных летательных аппарата.

