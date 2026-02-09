Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть подешевела на фоне переговоров между США и Ираном - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260209/neft-867305980.html
Нефть подешевела на фоне переговоров между США и Ираном
Нефть подешевела на фоне переговоров между США и Ираном - 09.02.2026, ПРАЙМ
Нефть подешевела на фоне переговоров между США и Ираном
Цены на нефть начинают неделю заметным снижением по факту переговоров между представителями США и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T08:07+0300
2026-02-09T09:07+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть начинают неделю заметным снижением по факту переговоров между представителями США и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.37 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent падает на 1,09% относительно предыдущего закрытия, до 67,31 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,05%, до 62,88 доллара. Трейдеры продолжают наблюдать за развитием ситуации между США и Ираном, заметной нефтедобывающей страной. В пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Встреча состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне. В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры прошли хорошо и продолжатся на неделе. "В начале этой недели цены на нефть снизились, поскольку рынок вздохнул с облегчением в связи с конструктивными американо-иранскими ядерными переговорами в Омане", - цитирует агентство Рейтер слова аналитика рынка IG Тони Сикамора (Tony Sycamore). "С учетом предстоящих переговоров непосредственные опасения по поводу перебоев в поставках на Ближнем Востоке значительно ослабли", - добавляет аналитик.
сша
иран
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, иран, ближний восток, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Рынок, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп
08:07 09.02.2026 (обновлено: 09:07 09.02.2026)
 
Нефть подешевела на фоне переговоров между США и Ираном

Цены на нефть снизились более чем на 1% из-за переговоров США и Ирана

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанк%Добыча нефти
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть начинают неделю заметным снижением по факту переговоров между представителями США и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.37 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent падает на 1,09% относительно предыдущего закрытия, до 67,31 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,05%, до 62,88 доллара.
Трейдеры продолжают наблюдать за развитием ситуации между США и Ираном, заметной нефтедобывающей страной. В пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Встреча состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне.
В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры прошли хорошо и продолжатся на неделе.
"В начале этой недели цены на нефть снизились, поскольку рынок вздохнул с облегчением в связи с конструктивными американо-иранскими ядерными переговорами в Омане", - цитирует агентство Рейтер слова аналитика рынка IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).
"С учетом предстоящих переговоров непосредственные опасения по поводу перебоев в поставках на Ближнем Востоке значительно ослабли", - добавляет аналитик.
 
ЭнергетикаНефтьРынокСШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала