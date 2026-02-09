https://1prime.ru/20260209/neft-867305980.html

Нефть подешевела на фоне переговоров между США и Ираном

Нефть подешевела на фоне переговоров между США и Ираном - 09.02.2026, ПРАЙМ

Нефть подешевела на фоне переговоров между США и Ираном

Цены на нефть начинают неделю заметным снижением по факту переговоров между представителями США и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T08:07+0300

2026-02-09T08:07+0300

2026-02-09T09:07+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

иран

ближний восток

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть начинают неделю заметным снижением по факту переговоров между представителями США и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.37 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent падает на 1,09% относительно предыдущего закрытия, до 67,31 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,05%, до 62,88 доллара. Трейдеры продолжают наблюдать за развитием ситуации между США и Ираном, заметной нефтедобывающей страной. В пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Встреча состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне. В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры прошли хорошо и продолжатся на неделе. "В начале этой недели цены на нефть снизились, поскольку рынок вздохнул с облегчением в связи с конструктивными американо-иранскими ядерными переговорами в Омане", - цитирует агентство Рейтер слова аналитика рынка IG Тони Сикамора (Tony Sycamore). "С учетом предстоящих переговоров непосредственные опасения по поводу перебоев в поставках на Ближнем Востоке значительно ослабли", - добавляет аналитик.

сша

иран

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, иран, ближний восток, дональд трамп