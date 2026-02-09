https://1prime.ru/20260209/neft-867319501.html

Цены на нефть перешли к росту после утреннего снижения

2026-02-09T14:22+0300

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к умеренному росту после утреннего снижения, волатильность на рынке сохраняется в ожидании новостей относительно дальнейших переговоров между Ираном и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.58 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,32% относительно предыдущего закрытия, до 68,27 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,38%, до 63,79 доллара. Утром котировки марок Brent и WTI опускались примерно на 1%. В пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями Ирана и США, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе. Как сообщил в тот же день глава МИДа страны Бадр аль-Бусаиди, Оман планирует, что "переговоры возобновятся в надлежащее время, а их результаты будут тщательно рассмотрены в Тегеране и Вашингтоне". "Волатильность (цен на нефть - ред.) остается повышенной, так как сохраняется противоречивая риторика. Любые негативные заголовки могут привести к росту "премии за риск" для цен на этой неделе", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).

