Цены на нефть перешли к росту после утреннего снижения
2026-02-09T14:22+0300
энергетика
рынок
нефть
иран
сша
оман
мид
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к умеренному росту после утреннего снижения, волатильность на рынке сохраняется в ожидании новостей относительно дальнейших переговоров между Ираном и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.58 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,32% относительно предыдущего закрытия, до 68,27 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,38%, до 63,79 доллара. Утром котировки марок Brent и WTI опускались примерно на 1%. В пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями Ирана и США, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе. Как сообщил в тот же день глава МИДа страны Бадр аль-Бусаиди, Оман планирует, что "переговоры возобновятся в надлежащее время, а их результаты будут тщательно рассмотрены в Тегеране и Вашингтоне". "Волатильность (цен на нефть - ред.) остается повышенной, так как сохраняется противоречивая риторика. Любые негативные заголовки могут привести к росту "премии за риск" для цен на этой неделе", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
иран
сша
оман
рынок, нефть, иран, сша, оман, мид
Энергетика, Рынок, Нефть, ИРАН, США, ОМАН, МИД
Цены на нефть перешли к росту после утреннего снижения
Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись выше 68 долларов за баррель
