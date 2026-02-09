Мировые цены на нефть ускорили рост

https://1prime.ru/20260209/neft-867331241.html

Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили темпы роста до 1%, свидетельствуют данные торгов. | 09.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили темпы роста до 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.31 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,94% относительно предыдущего закрытия - до 68,69 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,88%, до 64,11 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,3-0,4%. Стоимость нефти растет в понедельник после снижения по итогам прошедшей недели на 2,6-3,7%. Инвесторы оценивали ситуацию вокруг США и Ирана. Аналитики отмечают, что снижение опасений относительно геополитической напряженности может сместить внимание инвесторов обратно к избытку предложения на нефтяном рынке. "Снижение внимания к Ирану несет в себе риск возвращения к ситуации переизбытка предложения, что может привести к падению цен обратно к отметке в 60 долларов", - прокомментировал агентству Рейтер руководитель отдела анализа сырьевых товаров в Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).

