Мировые цены на нефть ускорили рост - 09.02.2026
Мировые цены на нефть ускорили рост
Мировые цены на нефть ускорили рост - 09.02.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть ускорили рост
Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили темпы роста до 1%, свидетельствуют данные торгов. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T18:50+0300
2026-02-09T18:50+0300
экономика
нефть
иран
сша
saxo bank
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили темпы роста до 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.31 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,94% относительно предыдущего закрытия - до 68,69 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,88%, до 64,11 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,3-0,4%. Стоимость нефти растет в понедельник после снижения по итогам прошедшей недели на 2,6-3,7%. Инвесторы оценивали ситуацию вокруг США и Ирана. Аналитики отмечают, что снижение опасений относительно геополитической напряженности может сместить внимание инвесторов обратно к избытку предложения на нефтяном рынке. "Снижение внимания к Ирану несет в себе риск возвращения к ситуации переизбытка предложения, что может привести к падению цен обратно к отметке в 60 долларов", - прокомментировал агентству Рейтер руководитель отдела анализа сырьевых товаров в Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).
иран
сша
нефть, иран, сша, saxo bank
Экономика, Нефть, ИРАН, США, Saxo Bank
18:50 09.02.2026
 
Мировые цены на нефть ускорили рост

Мировые цены на нефть усилили темпы роста до 1%

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили темпы роста до 1%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.31 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,94% относительно предыдущего закрытия - до 68,69 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,88%, до 64,11 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,3-0,4%.
Стоимость нефти растет в понедельник после снижения по итогам прошедшей недели на 2,6-3,7%. Инвесторы оценивали ситуацию вокруг США и Ирана.
Аналитики отмечают, что снижение опасений относительно геополитической напряженности может сместить внимание инвесторов обратно к избытку предложения на нефтяном рынке.
"Снижение внимания к Ирану несет в себе риск возвращения к ситуации переизбытка предложения, что может привести к падению цен обратно к отметке в 60 долларов", - прокомментировал агентству Рейтер руководитель отдела анализа сырьевых товаров в Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).
Доллар ускорил снижение к мировым валютам
ЭкономикаНефтьИРАНСШАSaxo Bank
 
 
Заголовок открываемого материала