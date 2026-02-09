"Бредовые условия": на Западе жестко высказались о России на переговорах
Дипломат Прауд: Россия приближается к переговорам по Украине самой сильной позицией
Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россия вступает в переговоры о прекращении конфликта на Украине с наибольшим преимуществом, чем кто-либо другой, и её армия, достигшая максимальной силы за последние 80 лет, станет ключевым аргументом в этих переговорах, заявил британский дипломат Иан Прауд на YouTube-канале.
"Давайте будем откровенны: у России по-прежнему более сильные позиции. Россия закончит конфликт со стратегическим преимуществом на поле боя. Это совершенно очевидно. Их армия будет самой закаленной и хорошо оснащенной со времен окончания Второй мировой войны", — признался эксперт.
По словам дипломата, среди всех участников мирного урегулирования русские демонстрируют наиболее обдуманную и реалистичную переговорную позицию.
"Россияне явно не Кая Каллас, которая показала себя противником любого мирного соглашения, которое могло бы положить конец войне, выдвигая нереалистичные и, откровенно говоря, бредовые условия, которые она не в состоянии навязать России", — добавил Прауд.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что решение о начале переговоров должно быть принято Киевом, а возможности для самостоятельного принятия решений Украиной уменьшаются из-за наступательных действий российских сил. По его мнению, продолжение конфликта для Киева является бессмысленным и опасным.