"Бредовые условия": на Западе жестко высказались о России на переговорах

"Бредовые условия": на Западе жестко высказались о России на переговорах

Россия вступает в переговоры о прекращении конфликта на Украине с наибольшим преимуществом, чем кто-либо другой, и её армия, достигшая максимальной силы за... | 09.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россия вступает в переговоры о прекращении конфликта на Украине с наибольшим преимуществом, чем кто-либо другой, и её армия, достигшая максимальной силы за последние 80 лет, станет ключевым аргументом в этих переговорах, заявил британский дипломат Иан Прауд на YouTube-канале."Давайте будем откровенны: у России по-прежнему более сильные позиции. Россия закончит конфликт со стратегическим преимуществом на поле боя. Это совершенно очевидно. Их армия будет самой закаленной и хорошо оснащенной со времен окончания Второй мировой войны", — признался эксперт.По словам дипломата, среди всех участников мирного урегулирования русские демонстрируют наиболее обдуманную и реалистичную переговорную позицию."Россияне явно не Кая Каллас, которая показала себя противником любого мирного соглашения, которое могло бы положить конец войне, выдвигая нереалистичные и, откровенно говоря, бредовые условия, которые она не в состоянии навязать России", — добавил Прауд.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что решение о начале переговоров должно быть принято Киевом, а возможности для самостоятельного принятия решений Украиной уменьшаются из-за наступательных действий российских сил. По его мнению, продолжение конфликта для Киева является бессмысленным и опасным.

