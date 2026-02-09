Правительство подготовило поправки к закону о ценовых индикаторах, пишет Ъ

https://1prime.ru/20260209/popravki-867307826.html

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило поправки к закону, запрещающему иностранным компаниям с 1 марта формировать ценовые индикаторы на торговых рынках в России, предполагая продолжить использовать котировки международного агентства Argus для расчета нефтяных налогов, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "В правительстве подготовили поправки к закону, запрещающему иностранным компаниям с 1 марта формировать ценовые индикаторы, чтобы продолжить использовать котировки международного агентства Argus", - говорится в материале издания. Согласно действующему закону, с 1 марта иностранные организации и российские юридические лица с долей иностранного участия более 20% не смогут исследовать товарные рынки в России. Но, по данным издания, подготовленные правительством поправки подразумевают исключения для иностранных компаний, данные которых используются в налоговом законодательстве. Нефтяные налоги в России с 1 января 2025 года начали рассчитывать исходя только из котировки нефти марки Urals на базисе FOB (цена без учета транспортных и страховых расходов на доставку из российских портов), а котировки Brent больше не учитываются. Также решено пока не вводить в расчет котировки Петербургской биржи (бывшей Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи). До этого для расчета нефтяных налогов использовалась большая из двух котировок, определяемых агентством Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель. Теперь показатель цены нефти в формуле расчета налогов определяется как среднее арифметическое рассчитанных Argus котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженное на коэффициент 0,78, и значения ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22. Петербургская биржа последние несколько лет продвигает идею альтернативы глобальным ценовым индикаторам для расчета налогов в нефтяной отрасли. В 2025 году торговая площадка создала Национальное биржевое ценовое агентство. Оно рассчитывает цены на основании ликвидных биржевых торгов, в том числе данных срочного рынка, цен участников торгов ("Трансконтейнера", РЖД и других), внебиржевых данных, а также внешних источников, в частности отраслевых министерств, ведомств и союзов. Но, по данным "Коммерсанта", крупнейшие российские нефтекомпании выражают озабоченность качеством работы НБА, в частности, указывая на отсутствие корректной методики расчета цен на Urals для налоговых целей.

