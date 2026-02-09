Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство подготовило поправки к закону о ценовых индикаторах, пишет Ъ
2026-02-09T10:12+0300
2026-02-09T10:12+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045142_0:125:3194:1922_1920x0_80_0_0_52c4b96f825cf94a48f17f220561143b.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило поправки к закону, запрещающему иностранным компаниям с 1 марта формировать ценовые индикаторы на торговых рынках в России, предполагая продолжить использовать котировки международного агентства Argus для расчета нефтяных налогов, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "В правительстве подготовили поправки к закону, запрещающему иностранным компаниям с 1 марта формировать ценовые индикаторы, чтобы продолжить использовать котировки международного агентства Argus", - говорится в материале издания. Согласно действующему закону, с 1 марта иностранные организации и российские юридические лица с долей иностранного участия более 20% не смогут исследовать товарные рынки в России. Но, по данным издания, подготовленные правительством поправки подразумевают исключения для иностранных компаний, данные которых используются в налоговом законодательстве. Нефтяные налоги в России с 1 января 2025 года начали рассчитывать исходя только из котировки нефти марки Urals на базисе FOB (цена без учета транспортных и страховых расходов на доставку из российских портов), а котировки Brent больше не учитываются. Также решено пока не вводить в расчет котировки Петербургской биржи (бывшей Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи). До этого для расчета нефтяных налогов использовалась большая из двух котировок, определяемых агентством Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель. Теперь показатель цены нефти в формуле расчета налогов определяется как среднее арифметическое рассчитанных Argus котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженное на коэффициент 0,78, и значения ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22. Петербургская биржа последние несколько лет продвигает идею альтернативы глобальным ценовым индикаторам для расчета налогов в нефтяной отрасли. В 2025 году торговая площадка создала Национальное биржевое ценовое агентство. Оно рассчитывает цены на основании ликвидных биржевых торгов, в том числе данных срочного рынка, цен участников торгов ("Трансконтейнера", РЖД и других), внебиржевых данных, а также внешних источников, в частности отраслевых министерств, ведомств и союзов. Но, по данным "Коммерсанта", крупнейшие российские нефтекомпании выражают озабоченность качеством работы НБА, в частности, указывая на отсутствие корректной методики расчета цен на Urals для налоговых целей.
10:12 09.02.2026
 
Правительство подготовило поправки к закону о ценовых индикаторах, пишет Ъ

Ъ: правительство подготовило поправки к закону о ценовых индикаторах в России

Дом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило поправки к закону, запрещающему иностранным компаниям с 1 марта формировать ценовые индикаторы на торговых рынках в России, предполагая продолжить использовать котировки международного агентства Argus для расчета нефтяных налогов, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"В правительстве подготовили поправки к закону, запрещающему иностранным компаниям с 1 марта формировать ценовые индикаторы, чтобы продолжить использовать котировки международного агентства Argus", - говорится в материале издания.
Согласно действующему закону, с 1 марта иностранные организации и российские юридические лица с долей иностранного участия более 20% не смогут исследовать товарные рынки в России. Но, по данным издания, подготовленные правительством поправки подразумевают исключения для иностранных компаний, данные которых используются в налоговом законодательстве.
Нефтяные налоги в России с 1 января 2025 года начали рассчитывать исходя только из котировки нефти марки Urals на базисе FOB (цена без учета транспортных и страховых расходов на доставку из российских портов), а котировки Brent больше не учитываются. Также решено пока не вводить в расчет котировки Петербургской биржи (бывшей Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи).
До этого для расчета нефтяных налогов использовалась большая из двух котировок, определяемых агентством Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Минфин не планирует возвращаться к расчету цены нефти для налогов по Brent
13 августа 2025, 09:02
Теперь показатель цены нефти в формуле расчета налогов определяется как среднее арифметическое рассчитанных Argus котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженное на коэффициент 0,78, и значения ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22.
Петербургская биржа последние несколько лет продвигает идею альтернативы глобальным ценовым индикаторам для расчета налогов в нефтяной отрасли. В 2025 году торговая площадка создала Национальное биржевое ценовое агентство.
Оно рассчитывает цены на основании ликвидных биржевых торгов, в том числе данных срочного рынка, цен участников торгов ("Трансконтейнера", РЖД и других), внебиржевых данных, а также внешних источников, в частности отраслевых министерств, ведомств и союзов.
Но, по данным "Коммерсанта", крупнейшие российские нефтекомпании выражают озабоченность качеством работы НБА, в частности, указывая на отсутствие корректной методики расчета цен на Urals для налоговых целей.
 
