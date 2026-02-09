Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕС предложил убрать из списка антироссийских санкций два банка КНР - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260209/reuters-867332803.html
СМИ: ЕС предложил убрать из списка антироссийских санкций два банка КНР
СМИ: ЕС предложил убрать из списка антироссийских санкций два банка КНР - 09.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕС предложил убрать из списка антироссийских санкций два банка КНР
Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против РФ предложил убрать из списков два банка КНР и добавить банки из Лаоса, Таджикистана, Киргизии, которые якобы... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T20:13+0300
2026-02-09T20:13+0300
политика
финансы
банки
россия
лаос
таджикистан
киргизия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против РФ предложил убрать из списков два банка КНР и добавить банки из Лаоса, Таджикистана, Киргизии, которые якобы предлагают услуги в сфере криптовалюты для России, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ. "ЕС предлагает убрать (из списков санкций - ред.) два китайских банка и добавить банки из Лаоса, Таджикистана и два банка из Киргизии за предоставлении услуг в сфере криптовалютных активов для России", - пишет агентство.
https://1prime.ru/20260209/sanktsii-867332460.html
лаос
таджикистан
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, лаос, таджикистан, киргизия, ес
Политика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Лаос, ТАДЖИКИСТАН, КИРГИЗИЯ, ЕС
20:13 09.02.2026
 
СМИ: ЕС предложил убрать из списка антироссийских санкций два банка КНР

Reuters: ЕС предложил исключить из списка антироссийских санкций два китайских банка

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против РФ предложил убрать из списков два банка КНР и добавить банки из Лаоса, Таджикистана, Киргизии, которые якобы предлагают услуги в сфере криптовалюты для России, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ.
"ЕС предлагает убрать (из списков санкций - ред.) два китайских банка и добавить банки из Лаоса, Таджикистана и два банка из Киргизии за предоставлении услуг в сфере криптовалютных активов для России", - пишет агентство.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
СМИ: ЕС хочет внести порты в третьих странах в список санкций против России
20:02
 
ПолитикаФинансыБанкиРОССИЯЛаосТАДЖИКИСТАНКИРГИЗИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала