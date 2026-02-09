https://1prime.ru/20260209/reuters-867332803.html
СМИ: ЕС предложил убрать из списка антироссийских санкций два банка КНР
СМИ: ЕС предложил убрать из списка антироссийских санкций два банка КНР
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против РФ предложил убрать из списков два банка КНР и добавить банки из Лаоса, Таджикистана, Киргизии, которые якобы предлагают услуги в сфере криптовалюты для России, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ. "ЕС предлагает убрать (из списков санкций - ред.) два китайских банка и добавить банки из Лаоса, Таджикистана и два банка из Киргизии за предоставлении услуг в сфере криптовалютных активов для России", - пишет агентство.
СМИ: ЕС предложил убрать из списка антироссийских санкций два банка КНР
