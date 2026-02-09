Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскачество ожидает принятия ГОСТа на русскую кухню до конца года - 09.02.2026
Роскачество ожидает принятия ГОСТа на русскую кухню до конца года
Роскачество ожидает принятия ГОСТа на русскую кухню до конца года
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Роскачество ожидает, что разработка ГОСТа на русскую кухню и его принятие завершатся до конца 2026 года, сейчас ведется активная работа, заявил РИА Новости Максим Протасов в кулуарах выставки "Продэкспо-2026". "Мы активно работаем над созданием национального стандарта на русскую кухню и в ближайшее время представим его первую редакцию для публичного обсуждения. Это масштабная и очень важная работа. Мы систематизируем около 300 блюд и продуктов - от закусок до напитков, таких как квас и сбитень", - рассказал Протасов. По его словам, в список войдут не только исторические, дореволюционные рецепты, но и современные блюда. "Важно отметить, что будущий ГОСТ - это не только стандарт для ресторанов. Он будет предназначен и для использования на ярмарках, фестивалях, в любых проектах, популяризирующих наше кулинарное наследие", - подчеркнул Протасов. Он также напомнил, что в мае 2025 года при Минпромторге РФ была создана межведомственная рабочая группа. В настоящее время итоги ее анализа "упаковываются" в формат будущего стандарта. Новый нацстандарт будет содержать не только описания блюд и технологии, но и рекомендации по меню, оформлению залов, требования к персоналу. "Наша стратегическая задача - создать сильный, узнаваемый и понятный гастрономический бренд. И мы уверены, что открытое обсуждение проекта со всеми заинтересованными сторонами станет важным шагом к ее достижению. Завершить разработку ГОСТа и принять его мы ожидаем до конца этого года", - заключил глава Роскачества.
17:46 09.02.2026
 
Роскачество ожидает принятия ГОСТа на русскую кухню до конца года

Роскачество ожидает принятия ГОСТа на русскую кухню до конца 2026 года

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПовар
Повар - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Повар. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Роскачество ожидает, что разработка ГОСТа на русскую кухню и его принятие завершатся до конца 2026 года, сейчас ведется активная работа, заявил РИА Новости Максим Протасов в кулуарах выставки "Продэкспо-2026".
"Мы активно работаем над созданием национального стандарта на русскую кухню и в ближайшее время представим его первую редакцию для публичного обсуждения. Это масштабная и очень важная работа. Мы систематизируем около 300 блюд и продуктов - от закусок до напитков, таких как квас и сбитень", - рассказал Протасов.
По его словам, в список войдут не только исторические, дореволюционные рецепты, но и современные блюда. "Важно отметить, что будущий ГОСТ - это не только стандарт для ресторанов. Он будет предназначен и для использования на ярмарках, фестивалях, в любых проектах, популяризирующих наше кулинарное наследие", - подчеркнул Протасов.
Он также напомнил, что в мае 2025 года при Минпромторге РФ была создана межведомственная рабочая группа. В настоящее время итоги ее анализа "упаковываются" в формат будущего стандарта.
Новый нацстандарт будет содержать не только описания блюд и технологии, но и рекомендации по меню, оформлению залов, требования к персоналу.
"Наша стратегическая задача - создать сильный, узнаваемый и понятный гастрономический бренд. И мы уверены, что открытое обсуждение проекта со всеми заинтересованными сторонами станет важным шагом к ее достижению. Завершить разработку ГОСТа и принять его мы ожидаем до конца этого года", - заключил глава Роскачества.
