Названы главные покупатели черной икры у России

09.02.2026

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Больше всего черной икры из России за прошлый год импортировали Казахстан, Белоруссия и Армения, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт". Так, по предварительной оценке "Агроэкспорта", за прошлый год Россия экспортировала на зарубежные рынки икры на 20 миллионов долларов (700 тонн) - на треть больше, чем годом ранее. Из этого объема на икру осетровых, или черную икру, пришлось более 3,8 миллиона долларов. При этом крупнейшими покупателями этого вида икры стали Казахстан с долей в 27%, Белоруссия с долей в 15% и Армения - 8%, рассказали в федеральном центре. Уточняется, что данные по экспорту в страны ЕАЭС доступны только за 11 месяцев.

