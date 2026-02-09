Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы главные покупатели черной икры у России - 09.02.2026
Названы главные покупатели черной икры у России
Названы главные покупатели черной икры у России - 09.02.2026, ПРАЙМ
Названы главные покупатели черной икры у России
Больше всего черной икры из России за прошлый год импортировали Казахстан, Белоруссия и Армения, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт". | 09.02.2026
2026-02-09T05:47+0300
2026-02-09T05:53+0300
бизнес
экономика
россия
казахстан
белоруссия
армения
агроэкспорт
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867303251.jpg?1770605609
казахстан
белоруссия
армения
бизнес, россия, казахстан, белоруссия, армения, агроэкспорт, еаэс
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, АРМЕНИЯ, Агроэкспорт, ЕАЭС
05:47 09.02.2026 (обновлено: 05:53 09.02.2026)
 
Названы главные покупатели черной икры у России

РИА Новости: Казахстан стал главным покупателем российской черной икры в 2025 году

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Больше всего черной икры из России за прошлый год импортировали Казахстан, Белоруссия и Армения, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт".
Так, по предварительной оценке "Агроэкспорта", за прошлый год Россия экспортировала на зарубежные рынки икры на 20 миллионов долларов (700 тонн) - на треть больше, чем годом ранее.
Из этого объема на икру осетровых, или черную икру, пришлось более 3,8 миллиона долларов.
При этом крупнейшими покупателями этого вида икры стали Казахстан с долей в 27%, Белоруссия с долей в 15% и Армения - 8%, рассказали в федеральном центре.
Уточняется, что данные по экспорту в страны ЕАЭС доступны только за 11 месяцев.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКАЗАХСТАНБЕЛОРУССИЯАРМЕНИЯАгроэкспортЕАЭС
 
 
