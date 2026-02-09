Переселение туристов на Кубе носит временный характер, заявили в РСТ

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Переселение российских туристов из одних отелей в другие на Кубе носит временный характер, при этом жалоб от туристов не было, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли. Ранее в Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщали, что часть отелей на Кубе на фоне топливного кризиса приостановила работу и туристов переселяют в отели выше классом. "Стоит отметить, что ситуация носит временный характер. Мы следим за новостями, остаемся на связи с партнерами на курортах и ждем официальной информации от авиакомпаний для совместных решений", отмечает РСТ. Также в РСТ добавили, что жалоб от туристов не поступало.
туризм, бизнес, россия, куба, российский союз туриндустрии, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КУБА, Российский союз туриндустрии, АТОР
18:20 09.02.2026
 
© РИА Новости . Ирина ОвчинниковаВид на один из отелей Варадеро, Куба
Вид на один из отелей Варадеро, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Переселение российских туристов из одних отелей в другие на Кубе носит временный характер, при этом жалоб от туристов не было, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли.
Ранее в Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщали, что часть отелей на Кубе на фоне топливного кризиса приостановила работу и туристов переселяют в отели выше классом.
"Стоит отметить, что ситуация носит временный характер. Мы следим за новостями, остаемся на связи с партнерами на курортах и ждем официальной информации от авиакомпаний для совместных решений", отмечает РСТ.
Также в РСТ добавили, что жалоб от туристов не поступало.
Группа "Аэрофлот" может скорректировать маршруты полетов на Кубу
