Переселение туристов на Кубе носит временный характер, заявили в РСТ

Переселение туристов на Кубе носит временный характер, заявили в РСТ

2026-02-09T18:20+0300

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Переселение российских туристов из одних отелей в другие на Кубе носит временный характер, при этом жалоб от туристов не было, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли. Ранее в Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщали, что часть отелей на Кубе на фоне топливного кризиса приостановила работу и туристов переселяют в отели выше классом. "Стоит отметить, что ситуация носит временный характер. Мы следим за новостями, остаемся на связи с партнерами на курортах и ждем официальной информации от авиакомпаний для совместных решений", отмечает РСТ. Также в РСТ добавили, что жалоб от туристов не поступало.

