ЕС предложил внести восемь российских НПЗ в список санкций, сообщили СМИ
ЕС предложил внести восемь российских НПЗ в список санкций, сообщили СМИ - 09.02.2026, ПРАЙМ
ЕС предложил внести восемь российских НПЗ в список санкций, сообщили СМИ
ЕС в рамках новых санкций против РФ предлагает внести в списки восемь российских НПЗ, в том числе в Туапсе, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T20:31+0300
2026-02-09T20:31+0300
2026-02-09T20:35+0300
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. ЕС в рамках новых санкций против РФ предлагает внести в списки восемь российских НПЗ, в том числе в Туапсе, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей (EEAS). "ЕС предлагает внести в списки восемь российских НПЗ, в том числе в Туапсе, в 20-й пакет санкций", - говорится в сообщении агентства. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
