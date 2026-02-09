https://1prime.ru/20260209/ssha-867304049.html

"Сдайтесь России!" В США обратились к Украине после массированного удара

"Сдайтесь России!" В США обратились к Украине после массированного удара - 09.02.2026, ПРАЙМ

"Сдайтесь России!" В США обратились к Украине после массированного удара

09.02.2026 Находящаяся на грани утраты Киева Украина может справиться с последствиями российского удара только в случае капитуляции, заявил Скотт Риттер, военный аналитик

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Находящаяся на грани утраты Киева Украина может справиться с последствиями российского удара только в случае капитуляции, заявил Скотт Риттер, военный аналитик и бывший разведчик, в беседе с Гарлендом Никсоном на его YouTube-канале."Нанесенный Украине ущерб невосполним. <…> Их инфраструктура находится в плачевном состоянии. И, пожалуй, хорошая новость в том, что она больше не работает и никогда не будет работать. Они не оправятся от этого, они теряют города, теряют Киев. Чтобы все это исправить, уйдут поколения. <…> Что украинцам действительно нужно сделать прямо сейчас, так это понять, что европейцы никогда им ни с чем не помогут. Вам помогут только русские. Почему? Потому что это чертовски хорошие люди. Сдайтесь России!" — призвал эксперт.По мнению Риттера, выживание Украины связано с Московией и необходимостью смены правящего режима в Киеве."Пусть придут русские, поставят свое правительство, и все будет восстановлено по российским стандартам, а это очень хорошие стандарты", — добавил Риттер.В субботу Министерство обороны сообщило о массивном ответном ударе, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по энергетической и транспортной инфраструктуре, задействованной во имя интересов ВСУ, а также по предприятиям оборонной промышленности Украины.Владимир Путин ранее подчеркивал, что считает русских и украинцев единым народом. Президент упомянул, что Украина считается российской с этой точки зрения. При этом российский лидер уточнил, что Москва никогда не оспаривала право Киева на самостоятельность и призвал республику к возврату к основным принципам, на основе которых она обрела независимость.

