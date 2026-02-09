Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сдайтесь России!" В США обратились к Украине после массированного удара - 09.02.2026
Спецоперация на Украине
"Сдайтесь России!" В США обратились к Украине после массированного удара
"Сдайтесь России!" В США обратились к Украине после массированного удара
2026-02-09T07:10+0300
2026-02-09T07:10+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Находящаяся на грани утраты Киева Украина может справиться с последствиями российского удара только в случае капитуляции, заявил Скотт Риттер, военный аналитик и бывший разведчик, в беседе с Гарлендом Никсоном на его YouTube-канале."Нанесенный Украине ущерб невосполним. &lt;…&gt; Их инфраструктура находится в плачевном состоянии. И, пожалуй, хорошая новость в том, что она больше не работает и никогда не будет работать. Они не оправятся от этого, они теряют города, теряют Киев. Чтобы все это исправить, уйдут поколения. &lt;…&gt; Что украинцам действительно нужно сделать прямо сейчас, так это понять, что европейцы никогда им ни с чем не помогут. Вам помогут только русские. Почему? Потому что это чертовски хорошие люди. Сдайтесь России!" — призвал эксперт.По мнению Риттера, выживание Украины связано с Московией и необходимостью смены правящего режима в Киеве."Пусть придут русские, поставят свое правительство, и все будет восстановлено по российским стандартам, а это очень хорошие стандарты", — добавил Риттер.В субботу Министерство обороны сообщило о массивном ответном ударе, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по энергетической и транспортной инфраструктуре, задействованной во имя интересов ВСУ, а также по предприятиям оборонной промышленности Украины.Владимир Путин ранее подчеркивал, что считает русских и украинцев единым народом. Президент упомянул, что Украина считается российской с этой точки зрения. При этом российский лидер уточнил, что Москва никогда не оспаривала право Киева на самостоятельность и призвал республику к возврату к основным принципам, на основе которых она обрела независимость.
"Сдайтесь России!" В США обратились к Украине после массированного удара

Аналитик Риттер: Восстановление Украины возможно только в случае капитуляции перед Россией

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Находящаяся на грани утраты Киева Украина может справиться с последствиями российского удара только в случае капитуляции, заявил Скотт Риттер, военный аналитик и бывший разведчик, в беседе с Гарлендом Никсоном на его YouTube-канале.
"Нанесенный Украине ущерб невосполним. <…> Их инфраструктура находится в плачевном состоянии. И, пожалуй, хорошая новость в том, что она больше не работает и никогда не будет работать. Они не оправятся от этого, они теряют города, теряют Киев. Чтобы все это исправить, уйдут поколения. <…> Что украинцам действительно нужно сделать прямо сейчас, так это понять, что европейцы никогда им ни с чем не помогут. Вам помогут только русские. Почему? Потому что это чертовски хорошие люди. Сдайтесь России!" — призвал эксперт.
По мнению Риттера, выживание Украины связано с Московией и необходимостью смены правящего режима в Киеве.
"Пусть придут русские, поставят свое правительство, и все будет восстановлено по российским стандартам, а это очень хорошие стандарты", — добавил Риттер.
В субботу Министерство обороны сообщило о массивном ответном ударе, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по энергетической и транспортной инфраструктуре, задействованной во имя интересов ВСУ, а также по предприятиям оборонной промышленности Украины.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что считает русских и украинцев единым народом. Президент упомянул, что Украина считается российской с этой точки зрения. При этом российский лидер уточнил, что Москва никогда не оспаривала право Киева на самостоятельность и призвал республику к возврату к основным принципам, на основе которых она обрела независимость.
