"Могут просто разрушить". Запад предложил новый план действий на Украине

2026-02-09T07:14+0300
2026-02-09T07:14+0300
2026-02-09T07:15+0300
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Велика вероятность, что Вооруженные силы Украины в итоге окажутся в безвыходной ситуации, и Киев будет вынужден подписать соглашение с Россией, такой прогноз в эфире YouTube-канала сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Мне сложно представить, что можно заключить сделку по Украине, которая удовлетворит все стороны. Я думаю, единственная надежда состоит в том, что ситуация на Украине ухудшится до такой степени, что у нее не останется выбора. И она заключит с Россией соглашение и придет к холодному миру. Я думаю, это единственный возможный исход", — заявил профессор.По его мнению, сейчас уже никто не сомневается в том, кто выйдет победителем из конфликта — вопрос лишь в том, когда случится победа России."Русские могут просто разрушить всю Украину. <…> В ВСУ не хватает живой силы для удержания линии фронта. В ней есть большие бреши, и русские находят эти бреши и используют их. <…> Соответственно, армия Украины в отчаянном положении, а российская армия на самом деле в довольно хорошей форме. Так что украинцы явно проигрывают в этом конфликте. И единственный интересный вопрос на сегодня, как долго они будут продолжать сражаться", — пояснил Миршаймер.По информации Министерства обороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской области. Потери ВСУ составили 1105 военнослужащих, 58 единиц военной автомобильной техники, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, 11 танков. Вместе с тем российские средства ПВО сбили 42 беспилотных летательных аппарата.
