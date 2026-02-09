Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов заявил о готовности перечня локализованных автомобилей для такси - 09.02.2026, ПРАЙМ
Алиханов заявил о готовности перечня локализованных автомобилей для такси
Алиханов заявил о готовности перечня локализованных автомобилей для такси - 09.02.2026, ПРАЙМ
Алиханов заявил о готовности перечня локализованных автомобилей для такси
Полный перечень локализованных автомобилей для такси в России уже подготовлен, он ожидается в ближайшие недели, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T14:33+0300
2026-02-09T14:33+0300
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Полный перечень локализованных автомобилей для такси в России уже подготовлен, он ожидается в ближайшие недели, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". "Скоро. Он уже подготовлен, мы согласовали подход с Денисом Валентиновичем (Мантуров, первый вице-премьер - ред.). Я думаю, что вопрос ближайших недель", — ответил Алиханов на вопрос о том, когда появится полный перечень локализованных автомобилей для такси. В октябре 2026 года замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал, что ведомство прорабатывает расширение списка автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Минпромторг РФ в октябре 2025 года опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, с более 20 моделями шести российских брендов. При этом итоговый перечень авто для закупок в таксопарки появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей.
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, авто
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Авто
14:33 09.02.2026
 
Алиханов заявил о готовности перечня локализованных автомобилей для такси

Алиханов: полный перечень локализованных автомобилей для такси в России уже готов

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Полный перечень локализованных автомобилей для такси в России уже подготовлен, он ожидается в ближайшие недели, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
"Скоро. Он уже подготовлен, мы согласовали подход с Денисом Валентиновичем (Мантуров, первый вице-премьер - ред.). Я думаю, что вопрос ближайших недель", — ответил Алиханов на вопрос о том, когда появится полный перечень локализованных автомобилей для такси.
В октябре 2026 года замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал, что ведомство прорабатывает расширение списка автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси.
Минпромторг РФ в октябре 2025 года опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, с более 20 моделями шести российских брендов. При этом итоговый перечень авто для закупок в таксопарки появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей.
