https://1prime.ru/20260209/taksi-867319354.html
Алиханов заявил о готовности перечня локализованных автомобилей для такси
Алиханов заявил о готовности перечня локализованных автомобилей для такси - 09.02.2026, ПРАЙМ
Алиханов заявил о готовности перечня локализованных автомобилей для такси
Полный перечень локализованных автомобилей для такси в России уже подготовлен, он ожидается в ближайшие недели, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T14:33+0300
2026-02-09T14:33+0300
2026-02-09T14:33+0300
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867319014_0:145:2122:1338_1920x0_80_0_0_1bfcc0e014bb03a3a7a6989b5f7a845a.jpg
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Полный перечень локализованных автомобилей для такси в России уже подготовлен, он ожидается в ближайшие недели, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". "Скоро. Он уже подготовлен, мы согласовали подход с Денисом Валентиновичем (Мантуров, первый вице-премьер - ред.). Я думаю, что вопрос ближайших недель", — ответил Алиханов на вопрос о том, когда появится полный перечень локализованных автомобилей для такси. В октябре 2026 года замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал, что ведомство прорабатывает расширение списка автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Минпромторг РФ в октябре 2025 года опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, с более 20 моделями шести российских брендов. При этом итоговый перечень авто для закупок в таксопарки появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей.
https://1prime.ru/20250912/avto-862168830.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867319014_121:0:1905:1338_1920x0_80_0_0_b6d0f27e1de89b2e52057e4be5e64c70.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, авто
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Авто
Алиханов заявил о готовности перечня локализованных автомобилей для такси
Алиханов: полный перечень локализованных автомобилей для такси в России уже готов
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Полный перечень локализованных автомобилей для такси в России уже подготовлен, он ожидается в ближайшие недели, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
"Скоро. Он уже подготовлен, мы согласовали подход с Денисом Валентиновичем (Мантуров, первый вице-премьер - ред.). Я думаю, что вопрос ближайших недель", — ответил Алиханов на вопрос о том, когда появится полный перечень локализованных автомобилей для такси.
В октябре 2026 года замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал, что ведомство прорабатывает расширение списка автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси.
Минпромторг РФ в октябре 2025 года опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, с более 20 моделями шести российских брендов. При этом итоговый перечень авто для закупок в таксопарки появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей.
СМИ узнали, какие автомобили могут войти в список разрешенных для такси