Алиханов заявил о готовности перечня локализованных автомобилей для такси

Алиханов заявил о готовности перечня локализованных автомобилей для такси

2026-02-09T14:33+0300

ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Полный перечень локализованных автомобилей для такси в России уже подготовлен, он ожидается в ближайшие недели, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". "Скоро. Он уже подготовлен, мы согласовали подход с Денисом Валентиновичем (Мантуров, первый вице-премьер - ред.). Я думаю, что вопрос ближайших недель", — ответил Алиханов на вопрос о том, когда появится полный перечень локализованных автомобилей для такси. В октябре 2026 года замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал, что ведомство прорабатывает расширение списка автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Минпромторг РФ в октябре 2025 года опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, с более 20 моделями шести российских брендов. При этом итоговый перечень авто для закупок в таксопарки появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей.

