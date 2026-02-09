https://1prime.ru/20260209/tovarooborot-867317571.html

Алиханов рассказал, что составляет товарооборот с Саудовской Аравией

09.02.2026

Основой товарооборота между России и Саудовской Аравии являются сырье, материалы, сельское хозяйство, при этом главной задачей остается диверсификация взаимной...

2026-02-09T13:31+0300

2026-02-09T13:31+0300

2026-02-09T13:54+0300

экономика

россия

нефть

саудовская аравия

рф

антон алиханов

минпромторг

ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Основой товарооборота между России и Саудовской Аравии являются сырье, материалы, сельское хозяйство, при этом главной задачей остается диверсификация взаимной торговли, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Пока это сырье, материалы, сельское хозяйство. Доля прямых промышленных материалов – это где-то 12-14% ежегодно. Она меняется от года к году. Конечно, наша главная задача – это диверсификация взаимной торговли, потому что сейчас, скажем так, структура не может нас оставлять такими удовлетворенными", - сказал министр в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". В рамках пленарной сессии выставки Алиханов добавил, что Россия является надежным поставщиком в Саудовскую Аравию минерального сырья, черных металлов, продукции машиностроения, сельскохозяйственных и пищевых товаров. В свою очередь РФ импортирует химическую продукцию, пластмассы, морепродукты, другие востребованные товары.Ранее он также сообщил, что товарооборот между Россией и Саудовской Аравией по итогам 2025 года, согласно ожиданиям, превысил 4 миллиарда долларов. Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.

саудовская аравия

рф

