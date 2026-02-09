Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал, что составляет товарооборот с Саудовской Аравией - 09.02.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал, что составляет товарооборот с Саудовской Аравией
Основой товарооборота между России и Саудовской Аравии являются сырье, материалы, сельское хозяйство, при этом главной задачей остается диверсификация взаимной... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T13:31+0300
2026-02-09T13:54+0300
экономика
россия
нефть
саудовская аравия
рф
антон алиханов
минпромторг
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Основой товарооборота между России и Саудовской Аравии являются сырье, материалы, сельское хозяйство, при этом главной задачей остается диверсификация взаимной торговли, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Пока это сырье, материалы, сельское хозяйство. Доля прямых промышленных материалов – это где-то 12-14% ежегодно. Она меняется от года к году. Конечно, наша главная задача – это диверсификация взаимной торговли, потому что сейчас, скажем так, структура не может нас оставлять такими удовлетворенными", - сказал министр в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". В рамках пленарной сессии выставки Алиханов добавил, что Россия является надежным поставщиком в Саудовскую Аравию минерального сырья, черных металлов, продукции машиностроения, сельскохозяйственных и пищевых товаров. В свою очередь РФ импортирует химическую продукцию, пластмассы, морепродукты, другие востребованные товары.Ранее он также сообщил, что товарооборот между Россией и Саудовской Аравией по итогам 2025 года, согласно ожиданиям, превысил 4 миллиарда долларов. Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
россия, нефть, саудовская аравия, рф, антон алиханов, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
13:31 09.02.2026 (обновлено: 13:54 09.02.2026)
 
Алиханов рассказал, что составляет товарооборот с Саудовской Аравией

Алиханов назвал сырьё, материалы и с/х основой товарооборота с Саудовской Аравией

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Основой товарооборота между России и Саудовской Аравии являются сырье, материалы, сельское хозяйство, при этом главной задачей остается диверсификация взаимной торговли, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Пока это сырье, материалы, сельское хозяйство. Доля прямых промышленных материалов – это где-то 12-14% ежегодно. Она меняется от года к году. Конечно, наша главная задача – это диверсификация взаимной торговли, потому что сейчас, скажем так, структура не может нас оставлять такими удовлетворенными", - сказал министр в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
В рамках пленарной сессии выставки Алиханов добавил, что Россия является надежным поставщиком в Саудовскую Аравию минерального сырья, черных металлов, продукции машиностроения, сельскохозяйственных и пищевых товаров. В свою очередь РФ импортирует химическую продукцию, пластмассы, морепродукты, другие востребованные товары.
Ранее он также сообщил, что товарооборот между Россией и Саудовской Аравией по итогам 2025 года, согласно ожиданиям, превысил 4 миллиарда долларов.
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
Алиханов оценил объем товарооборота с Саудовской Аравией
ЭкономикаРОССИЯНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
