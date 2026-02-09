https://1prime.ru/20260209/ukraina-867303902.html

"За одну ночь": на Западе начался переполох после атаки России на Украину

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В результате серьезной атаки российских сил на военные объекты, киевский режим, оказавшийся в условиях инфраструктурного кризиса, поставляет всего треть электроэнергии местным жителям, большую часть направляя на нужды ВСУ, сообщает немецкое издание Junge Welt."Если Украина в настоящее время располагает лишь 50 процентами своих электрогенерирующих мощностей, а жители Киева получают электричество только одну шестую часть дня, то можно оценить, какая доля потребления электроэнергии приходится на обеспечение гражданского населения: а именно, одна треть. Остальная часть, предположительно, используется <…> для нужд Украины в условиях конфликта. И, следовательно, является также военной целью", — указывается в материале.При этом, как указывает автор, режим Зеленского не в состоянии избежать повседневного разрушения собственных мощностей, выбрав приоритеты не в пользу граждан. За последнюю ночь значительная часть энергоресурсов была потеряна, и Киев, возможно, будет восполнять этот дефицит за счет населения."Фактическое отключение 15 процентов генерирующих мощностей и 30 процентов оставшегося потенциала после предыдущих атак, произошедших за одну ночь, стало действительно серьезным ударом", — отмечено в тексте.Российские войска регулярно отвечают на удары ВСУ по гражданским объектам атаками на места размещения личного состава, техники, а также на объекты инфраструктуры Украины, включая объекты энергетики, оборонные производства и системы управления.Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не наносит ударов по жилым зонам и социальным объектам.

