"За одну ночь": на Западе начался переполох после атаки России на Украину - 09.02.2026
Спецоперация на Украине
"За одну ночь": на Западе начался переполох после атаки России на Украину
"За одну ночь": на Западе начался переполох после атаки России на Украину
2026-02-09T07:07+0300
2026-02-09T07:07+0300
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В результате серьезной атаки российских сил на военные объекты, киевский режим, оказавшийся в условиях инфраструктурного кризиса, поставляет всего треть электроэнергии местным жителям, большую часть направляя на нужды ВСУ, сообщает немецкое издание Junge Welt."Если Украина в настоящее время располагает лишь 50 процентами своих электрогенерирующих мощностей, а жители Киева получают электричество только одну шестую часть дня, то можно оценить, какая доля потребления электроэнергии приходится на обеспечение гражданского населения: а именно, одна треть. Остальная часть, предположительно, используется &lt;…&gt; для нужд Украины в условиях конфликта. И, следовательно, является также военной целью", — указывается в материале.При этом, как указывает автор, режим Зеленского не в состоянии избежать повседневного разрушения собственных мощностей, выбрав приоритеты не в пользу граждан. За последнюю ночь значительная часть энергоресурсов была потеряна, и Киев, возможно, будет восполнять этот дефицит за счет населения."Фактическое отключение 15 процентов генерирующих мощностей и 30 процентов оставшегося потенциала после предыдущих атак, произошедших за одну ночь, стало действительно серьезным ударом", — отмечено в тексте.Российские войска регулярно отвечают на удары ВСУ по гражданским объектам атаками на места размещения личного состава, техники, а также на объекты инфраструктуры Украины, включая объекты энергетики, оборонные производства и системы управления.Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не наносит ударов по жилым зонам и социальным объектам.
"За одну ночь": на Западе начался переполох после атаки России на Украину

JW: Киев лишает граждан электроснабжения ради поддержания ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В результате серьезной атаки российских сил на военные объекты, киевский режим, оказавшийся в условиях инфраструктурного кризиса, поставляет всего треть электроэнергии местным жителям, большую часть направляя на нужды ВСУ, сообщает немецкое издание Junge Welt.
"Если Украина в настоящее время располагает лишь 50 процентами своих электрогенерирующих мощностей, а жители Киева получают электричество только одну шестую часть дня, то можно оценить, какая доля потребления электроэнергии приходится на обеспечение гражданского населения: а именно, одна треть. Остальная часть, предположительно, используется <…> для нужд Украины в условиях конфликта. И, следовательно, является также военной целью", — указывается в материале.
При этом, как указывает автор, режим Зеленского не в состоянии избежать повседневного разрушения собственных мощностей, выбрав приоритеты не в пользу граждан. За последнюю ночь значительная часть энергоресурсов была потеряна, и Киев, возможно, будет восполнять этот дефицит за счет населения.
"Фактическое отключение 15 процентов генерирующих мощностей и 30 процентов оставшегося потенциала после предыдущих атак, произошедших за одну ночь, стало действительно серьезным ударом", — отмечено в тексте.
Российские войска регулярно отвечают на удары ВСУ по гражданским объектам атаками на места размещения личного состава, техники, а также на объекты инфраструктуры Украины, включая объекты энергетики, оборонные производства и системы управления.
Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не наносит ударов по жилым зонам и социальным объектам.
