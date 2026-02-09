Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе заявили о подготовке Украины к унизительному поражению от России - 09.02.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - Спецоперация на Украине
На Западе заявили о подготовке Украины к унизительному поражению от России
На Западе заявили о подготовке Украины к унизительному поражению от России
Недавние заявления украинских политиков указывают на то, что жителей страны готовят к неизбежному военному провалу перед Россией, отметил профессор Гленн Дизен... | 09.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Недавние заявления украинских политиков указывают на то, что жителей страны готовят к неизбежному военному провалу перед Россией, отметил профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в разговоре на YouTube-канале Эндрю Наполитано."Заявления из Киева часто могут показаться иррациональными. &lt;…&gt; Но тот факт, что на Украине начали говорить о необходимости подготовки к тяжелым компромиссам (с Россией. — Прим. ред.), показывает, что там готовят общественность к тому, что я охарактеризовал бы как унизительное поражение", — поделился эксперт.Согласно словам профессора, слабое положение Украины также определяется ее внешнеполитическим положением. Давление Запада на киевский режим, который загнан в угол, будет только нарастать."Сейчас, конечно, поскольку война почти подошла к концу, и русские держат все козыри на руках, оказывать на них давление очень сложно. Так что, суровая реальность такова: если Трамп действительно хочет, чтобы украинцы и русские пришли к чему-то, наибольшее давление нужно оказать именно на украинцев", — добавил Дизен.В последнее время на Украине все чаще обсуждается необходимость уступок в отношении России после окончания конфликта. В пятницу Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации, сообщил о широкой поддержке идеи уступок по территориям среди граждан. Немецкий канал Welt упоминал, что влиятельный анонимный парламентарий указывал на необходимость идти на трудные уступки. Также источники украинского издания "Страна.ua" передают, что Давид Арахамия, руководитель парламентской фракции Зеленского, поддерживает поиск компромиссов в переговорах с Россией.
украина
запад
киев
Новости
мировая экономика, украина, давид арахамия, запад, киев, общество
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, УКРАИНА, Давид Арахамия, ЗАПАД, Киев, Общество
На Западе заявили о подготовке Украины к унизительному поражению от России

Профессор Дизен: на Украине начали готовить население к поражению в войне

© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak Флаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Недавние заявления украинских политиков указывают на то, что жителей страны готовят к неизбежному военному провалу перед Россией, отметил профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в разговоре на YouTube-канале Эндрю Наполитано.
"Заявления из Киева часто могут показаться иррациональными. <…> Но тот факт, что на Украине начали говорить о необходимости подготовки к тяжелым компромиссам (с Россией. — Прим. ред.), показывает, что там готовят общественность к тому, что я охарактеризовал бы как унизительное поражение", — поделился эксперт.
Согласно словам профессора, слабое положение Украины также определяется ее внешнеполитическим положением. Давление Запада на киевский режим, который загнан в угол, будет только нарастать.
"Сейчас, конечно, поскольку война почти подошла к концу, и русские держат все козыри на руках, оказывать на них давление очень сложно. Так что, суровая реальность такова: если Трамп действительно хочет, чтобы украинцы и русские пришли к чему-то, наибольшее давление нужно оказать именно на украинцев", — добавил Дизен.
В последнее время на Украине все чаще обсуждается необходимость уступок в отношении России после окончания конфликта. В пятницу Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации, сообщил о широкой поддержке идеи уступок по территориям среди граждан. Немецкий канал Welt упоминал, что влиятельный анонимный парламентарий указывал на необходимость идти на трудные уступки. Также источники украинского издания "Страна.ua" передают, что Давид Арахамия, руководитель парламентской фракции Зеленского, поддерживает поиск компромиссов в переговорах с Россией.
Спецоперация на УкраинеМировая экономикаУКРАИНАДавид АрахамияЗАПАДКиевОбщество
 
 
