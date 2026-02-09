https://1prime.ru/20260209/ukraina-867307280.html

Призыв главы МИД Финляндии по Украине вызвал переполох на Западе

Призыв главы МИД Финляндии по Украине вызвал переполох на Западе

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос отметил важность позиции главы МИД Финляндии Элины Валтонен по Украине. Своим мнением он поделился в соцсети X. На прошлой неделе властям Финляндии не понравились используемые чиновниками США формулировки о гарантиях безопасности для Украины, "подобные статье 5" устава НАТО, сообщало Politico. По данным издания, этот вопрос обсуждался на встрече Валтонен с американскими законодателями. Она предостерегла, что это может привести к смешению гарантий НАТО с двусторонними обязательствами перед Киевом."Именно из-за этой проблемы многие эксперты предостерегали европейских лидеров от отождествления безопасности Украины с европейской безопасностью или от предположения, что доверие к коллективной обороне НАТО зависит от исхода войны", — говорится в публикации. Москва неоднократно заявляла, что любой сценарий размещения войск государств — членов Североатлантического альянса на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц блока на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.Президент Владимир Путин ранее пояснял, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.

